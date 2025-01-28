28 Ocak 2025 23:23 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:24

Suriye'de bomba yüklü araçlarla çifte saldırı düzenlendi. Polis karakolu ve kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıyı üstlenen çıkmadı…

Suriye'nin Humus şehrinde polis karakoluna ve kontrol noktasına bomba yüklü araçlarla çifte saldırı düzenlendi.

POLİS KARAKOLU VE KONTROL NOKTASI HEDEF ALINDI

Terör saldırılarında bir polis karakolu ve kontrol noktası hedef alındı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen ise olmadı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgal ettiği Hermon Dağı'na giderek askeri yetkililerle "değerlendirme toplantısı" yaptı.

İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda, Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için bulunduğunu öne sürerek işgali savunan Katz, bölgedeki işgalin "süresiz" olduğunu söyledi.