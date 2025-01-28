Suriyeliler gitti maaşlar iki katına çıktı! Patronlardan iş arayanlara çağrı

28 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:45

Suriyelilerin, Esad rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmeye başlaması tekstil sektöründe eleman açığına neden oldu. Bu durum maaşları 2 katına çıkarırken buna rağmen işçi bulamayan patronlar iş arayan gençlere seslendi.

Suriye’de muhaliflerin başlattığı devrim harekatıyla son temsilcisi Beşar Esad olan 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak bu durum birçok sektörde istihdam açığının oluşmasına neden oldu. Bu sektörlerin başında ise tekstil geliyor.

GENÇLERE ÇAĞRI VAR

11 yıldır sektörde ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyeli işçilerin dönüş yolculuğunun başlamasının ardından işçi bulmakta zorlanmaya başlayan tekstil patronları, ücret artırımına gitse de eleman açığını kapatamıyor. Tekstil işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten patronlar, Türkiye’deki gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi gerektiğini belirtiyor.

“YÜZDE 30'U SURİYE'YE DÖNECEK”

Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, Suriye'de savaşın bitmesinden dolayı mutlu olduklarını ancak yıllardır Suriyelilerin doldurduğu atölyelerde işçi açığı oluştuğunu belirtti. Bu konuda gençlere çok görev düştüğünü belirten Doyuran, "Gençlerimizden isteğimiz iş beğenmezlik yapmasınlar. Gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar. Şimdi bizim çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40’ından fazlası Suriyeli. Bunun en az yüzde 30’u gidecektir. Tabi gitsinler ama gençlerimiz iş seçmeden çalışmalı. Bu ülke hepimizin” dedi.

“2 KATINI VERİYORUZ BEĞENMİYORLAR”

Tekstilde çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, "Bugünlerde asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız 'Çok az ücret veriliyor' diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok" ifadelerini kullandı.