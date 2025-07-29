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 | Emir Yücel

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Türkiye'nin, Suriye'de oluşturmak istediği toprak bütünlüğü için büyük engellerden biri olan SDG, Suriye'nin tek ordu ve tek bayraktan oluşacağını ifade ederek, yeni kurulan hükümetle iletişim kanallarının her daim açık olduğunu bildirdi.

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Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:28

Türkiye'nin uzun yıllar mücadelesini verdiği 'de toprak bütünlüğü ve Terörsüz Türkiye süreci için çalışmalar devam ediyor. Suriye'de belirli bölgelerin hakimi olan SDG, yeni kurulan hükümetin yanında olacağını ve silahlı örgüt mensuplarının Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edileceğini ifade etti.

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Konuyla ilgili konuşan SDG terör örgütünün yöneticisi Mazlum Abdi; Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşmanın, Suriye’nin merkezi bir askeri yapı ve tek bayrak çerçevesinde iki ordu değil, tek birleşik ordu altında birliğini vurguladığını açıklarken, başkent Şam’daki egemen kurumların merkezileştirilmesinin önemini vurguladı.

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

"SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLACAĞIZ!"

Abdi Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun zaman ve anayasal güvenceler gerektirdiğini belirten Abdi, “100.000 savaşçının Savunma Bakanlığı’na entegre edilmesi, dikkatli bir çalışma gerektiren önemli bir süreçtir. Bu nedenle, Suriye ordusuna entegrasyon mekanizması, önümüzdeki Paris toplantısında ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Abdi şunları ekledi: Suriye Demokratik Güçleri, Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerine devlet kurumlarının geri verilmesi için resmi bir talepte bulundu ve herkes Suriye’nin birliği konusunda hemfikir.

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Abdi ayrıca, Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile görüşmesini olumlu olarak nitelendirerek, kendisine yeni hükümet pozisyonları için herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları olmak üzere olumlu rolünü övdü.

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ETİKETLER
#Politika
#suriye
#Sdg
#Terörörgütü
#Suriyeordusu
#İntegrasyon
#Paristoplantısı
#Suudiarabistan
#Dünya
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