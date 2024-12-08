Suriye'de yeni dönem: Büyük göç başladı!

08 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 18:47

İç savaşın yaşandığı Suriye’de Esad rejiminin çöküşünün ardından binlerce insan Şam'ı terk etmeye başladı. Sahil bölgelerine doğru uzanan yollar araçlarla doldu. Şam Halep yolu üzerindeki M5 uluslararası kara yolunda uzun kuyruklar gözlendi. Ülke, yeni bir döneme girdi…

Suriye'de rejimin çöküşünün ardından başkent Şam'dan büyük bir göç yaşanıyor. Muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından rejim destekçileri, sahil bölgelerine doğru yola çıktı. Şam-Halep yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

SAHİL BÖLGELERİNE İLERLİYORLAR

Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından başkent Şam’dan sahil bölgelerine göç gözlendi. Muhaliflerin başkent Şam’da kontrolü sağlamasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Esad rejimi destekçileri, sahil bölgelerine göç etmeye başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Araçlarıyla yola dökülen rejim destekçileri, Şam Halep yolu üzerindeki M5 uluslararası kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

BAKAN FİDAN: ÇAĞRI REDDEDİLDİ

Muhaliflere teslim olan binlerce rejim askeri ise evlerine doğru ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Doha Forum 2024’te Suriye’de yaşanan güncel gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Suriye rejiminin yıkıldığına vurgu yapan Dışişleri Bakanı Fidan, “Yeni bir Suriye’ye uyandık. Rejim, bugün itibarıyla yıkıldı. Şu anda ülkedeki kontrol el değiştiriyor. Tabii ki bu, bir gecede olmadı. Son 13 yıldır ülke zaten bir iniş çıkış sürecinde. Ancak, 2016’dan bu yana Astana Süreci vesilesiyle biz durumu ve gerilimi düşürdük ve savaşı dondurduk. Bu süre, rejim tarafından kendi halkı ile barışmak için kullanılmalıydı ancak rejim bu fırsatı değerlendirmedi. Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejime el uzattı ve Suriye’de milli birlik ve barışa ulaşılabilmesi için bir çağrıda bulundu. Bu çağrı da reddedildi” dedi.

“MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİR”

Çöken Suriye rejiminin çok önemli meselelerde başarısız olduğunu ifade eden Fidan, “Devlet kurumları, Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi. En temel hizmetleri yerine getiremediler. Halkın yarısı, hem ülke içinde hem de ülke dışında yerinden edildi. Bu, göç akımlarına neden oldu. Göç nedeniyle komşu ülkeler ve Avrupa’da bir baskı oluştu. Rejim, hayatta kalabilmek için uyuşturucudan elde edilen kazanca dayanıyordu. Bu sabah itibarıyla Suriye, yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı, bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor. Türkiye, Suriye’nin millî birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, "Bugün son 14 yıldır tarifsiz şiddet ve vahşetlere maruz kalan Suriye halkı için tarihi bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Öte yandan dünyanın dört bir yanında mülteci ve sığınmacı konumundaki Suriyeliler sevinç gösterisi yapıyor.