Suriye'de yeni tehlike! Esad'ın boşluğunu PKK doldurmak istiyor

Suriye’de 61 yıllık BAAS iktidarı ve 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesiyle beraber yönetime geçen Ahmed eş-Şara ve ekibi, Esad ailesinden kalan yıkık bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için kritik adımlar atıyor. Resmi temaslarla çeşitli ülkelerin liderleriyle bir araya gelen Şara; yeni yönetimin ‘Adalet ve Düzen’ çizgisinde olacağını ifade etti.

Suriye’de yeni yönetimin önündeki en büyük engel ise PKK/YPG gibi terör örgütlerinin silah bırakmaması ve illegal işleri devam ettirmesi.

Suriye’de Esad rejiminin en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu üretimi ve ticareti de rejimin devrilmesiyle birlikte bazı bölgelerde bitme noktasına geldi.

REJİMİN BOŞLUĞUNU PKK DOLDURMAK İSTİYOR!

Suriye’nin yeniden inşası için Türkiye tarafından gereken tüm desteğin verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; Terörsüz bir Suriye’nin inşası için ortak çalışacağız dedi.

Terör örgütlerine silah bırakması için çağrı yapan Türkiye; bu çağrıya cevap alamazsa askeri operasyonlara başlayacağını da belirtti. Suriye’de bulunan terör örgütleri henüz bu çağrıya somut bir karşılık vermezken, rejimin çökmesiyle oluşan otorite boşluğunda uyuşturucu ticaretini ve üretimini kendi tekeline almaya çalışıyor.

Büyük bir para kaynağı olan uyuşturucu ticareti, yeni yönetimin başa gelmesiyle birlikte ciddi bir azalma yaşadı. Zira Ahmed eş-Şara ve ekibi bölgede uyuşturucu üretimini ve ticaretini kesinlikle kabul etmeyeceklerini deklare etti.

BEŞAR ESAD'IN KARDEŞİ MAHİR ESAD (SOLDA)

ASKERİ BAĞIMLI HALE GETİRDİLER!

Suriye’de üretilen Captagon ve kimyasal hapların ticaretini Beşar Esad’ın kardeşi 4. Tümen komutanı Mahir Esad yürütüyordu.

Ülke içerisine ve çeşitli ülkelere satılan uyuşturucu haplardan milyarlarca dolar gelir elde eden Esad ailesi, milyonlarca genci uyuşturucu bağımlısı yaptı.

Suriye ordusunda görev yapan askerlere uyuşturucu haplardan veren rejim güçleri, bu şekilde askerleri kendilerine bağımlı hale getiriyordu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TOPYEKÜN MÜCADELE

Esad ailesinden boşalan uyuşturucu üretimini kendi tekeline almak isteyen PKK/YPG terör örgütü kendisine yeni bir gelir kaynağı daha oluşturmak istiyor.

Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde büyük bir engel teşkil eden terör örgütleri, uyarıları dikkate almamakta ısrarcı tavrına devam ederse operasyonları başlatacağını belirten Şara; çeşitli kanaat önderleri ile bir araya gelerek terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadele edip topraklarımızdan göndermeliyiz ifadesini kullandı.