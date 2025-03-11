Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

Suriye'deki Alevi ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığı iddiası yalanlandı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de yaşayan Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'deki Alevi ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığı iddiası yalanlandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 19:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve Suriye'de Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığını öne süren iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, iddiaya konu olan görüntüler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bahsi geçen olayın Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

İDDİALARIN TAMAMI YALAN ÇIKTI!

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, evini inceleyen bir ailenin İsrail askerleri tarafından hedef alındığı anlara ait olduğu belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı ve dezenformasyon içeren bu tür iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

https://x.com/dmmiletisim/status/1899447304697852158

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yumaklı iddialarına yalanlama
YÖK aracındaki uyuşturucuya dair iddialara yalanlama
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.