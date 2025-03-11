Suriye'deki Alevi ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığı iddiası yalanlandı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de yaşayan Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve Suriye'de Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından hedef alındığını öne süren iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, iddiaya konu olan görüntüler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bahsi geçen olayın Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

İDDİALARIN TAMAMI YALAN ÇIKTI!

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, evini inceleyen bir ailenin İsrail askerleri tarafından hedef alındığı anlara ait olduğu belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı ve dezenformasyon içeren bu tür iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

https://x.com/dmmiletisim/status/1899447304697852158