Dünya
Dünya
Suriye'den geldiği iddia edilen görüntüler doğru mu? Yapay zeka propagandası uzun ömürlü olmadı

Suriye'de ordunun operasyonuyla köşeye sıkışarak ateşkesi kabul eden terör örgütü YPG'nin sempatizanları sosyal medyayı savaş alanına çevirdi. Örgütü masumlaştırıp Suriye ordusunu kötülemek için yapay zekadan bile medet umdukları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ortaya çıkarıldı.

Suriye'den geldiği iddia edilen görüntüler doğru mu? Yapay zeka propagandası uzun ömürlü olmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 03:15
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 03:18

Suriye'de ordunun terör örgütü YPG'ye karşı operasyonları örgütün ateşkesi kabul etmesine neden olurken kanlı yapının sempatizanları sosyal medya mecrasında faal bir propaganda çalışması yürütüyor.

Suriye'den geldiği iddia edilen fotoğraflarda karlar içinde yalnız bir çocuk, Suriye askerlerinin İsrail askerlerince gözaltına alınması gibi kareler yer alırken durumun aslı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ortaya çıkarıldı.

Suriye'den geldiği iddia edilen görüntüler doğru mu? Yapay zeka propagandası uzun ömürlü olmadı

YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLDİ

Merkez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapay zekâ destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye’de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Suriye'den geldiği iddia edilen görüntüler doğru mu? Yapay zeka propagandası uzun ömürlü olmadı

Kurumun açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zekâ ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zekâ destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2016582871914303608

#Dünya
