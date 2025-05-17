Suriye'den Türkiye dahil 3 ülkeye teşekkür! Kasyun Dağı'na yansıtıldı

ABD Başkanı Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Trump'ın bu kararı Suriye'de büyük bir coşkuyla karşılanırken, Türkiye'nin bu süreçte verdiği destek de unutulmadı. Başkent Şam’da yer alan Kasyun Dağı’na lazer ile “Şükran Türkiye” mesajı yansıtıldı.

Türkiye ile birlikte, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına verdiği destekten dolayı Katar ve Suudi Arabistan için de teşekkür mesajı yansıtılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Katar, Teşekkürler Suudi Arabistan, desteğinizi asla unutmayacağız"

BAKAN FİDAN VE ŞARA ŞAM'A KARŞI ÇAY İÇMİŞLERDİ

Geçtiğimiz aralık ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içmişlerdi.

KASYUN DAĞI'NIN ÖNEMİ

Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor. Ayrıca manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.