Suriyeliler teröristleri kovalıyor: Rakka’da PKK/YPG halka ateş açtı

12 Aralık 2024 18:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:42

Suriye'de 27 Kasım sonrasındaki çatışmaları fırsat bilip alan kazanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesi ve Deyrizor hattındaki yerlerin kurtarılmasının ardından geri çekilmeye devam ediyor. Gözlerin çevrildiği Rakka’da teröristlerin halka ateş açtığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Teröristler, sivil halka yönelik acımasız saldırısını sürdürerek bölgeyi daha da karıştırarak, kaos hedefliyor. Teröristlerin halkı hedef alması büyük tepki çekti…

Suriye​'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG​'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı. Ancak Şam’ın düşmesinin ardından bölge halkının terör örgütü PKK/YPG mensuplarını istememesi gerginliğe neden oldu. Suriye Rakka’da PKK/YPG, halka ateş açtı.

PKK KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Şam​'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor​ ve Fırat Nehri​ hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başladı. Gruplar, ülkenin doğusundaki Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkardı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin kontrolünü sağlamıştı. Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

Dünyanın gözleri sürekli değişen toprak dağılımındayken ABD kontrolündeki bölgelerin geleceği belirsizliğini koruyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise “Suriye'de PKK/YPG ile işbirliğimiz yalnızca DEAŞ ile mücadele kapsamında” açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Ryder, Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde ABD ordusunun nasıl bir tutum takınacağı yönündeki soruya "DEAŞ’a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ama bu görev tanımının dışında başka yerlerde, başka fırsatlar arıyor muyuz diye soruyorsanız, orada oluş sebebimizi hatırlamamız gerekir. Suriye’de odak noktamız DEAŞ ile mücadele etmektir ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

HALKI HEDEF ALDILAR

Rakka kentinde terör örgütünün kentten çıkmasını isteyen halk protesto düzenledi. Münbiç'ten sonra gözlerin çevrildiği Rakka’da teröristlerin halka ateş açtığı görüntüler büyük tepki çekti. Teröristler, sivil halka yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, yöre halkı bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor. Bölge sakinleri, "Burayı da temizleyin" diyerek feryatta bulundu. Ateş açılmasına rağmen yöre sakinlerinin teröristleri kovalaması da dikkat çekti. Terör örgütü PKK/YPG’nin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.



Yerel kaynaklar, Haseke kentinde de halkın terör örgütünü protesto ettiğini belirterek, terör örgütü paçavrası yerine Suriye’nin yeni bayrağını asan bir göstericiye ateş açıldığını aktardı.

Rasulayn’de de halk gösteri düzenleyerek Haseke ve Rakka’nın terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmasını talep etti.