Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Bölgesel savaşı önledik

31 Aralık 2024 08:55 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:17

Suriye'de yönetimi ele geçiren Ahmed el-Şara, Türkiye ile dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. ''Suriye'de Beşar Esad'ı devirmeseydik bölgesel savaş çıkacaktı'' diyen Şara, Türkiye'nin de bu savaşta yer alacağını söyledi.

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Suriye'de 53 yıllık Esad​ rejimini deviren Ahmed el-Şara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan​'ın el-Arabiya televizyonuna konuşan Şara, son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber bölgenin savaşın eşiğine geldiğini, Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye​ ve Körfez'in 50 yıl boyunca güvence altına alındığını söyledi.

Suriye'de rejim devrilmeseydi İsrail'in ülkeye girmeyi planladığını ve İran​'ın da müdahale edeceğini söyleyen Şara, "Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz" dedi.

''TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLDUĞU BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKACAKTI''

Şara, İdlib'den harekete geçmemeleri halinde İran'ın, Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini belirterek, "İran, Irak'taki güçlerini Suriye'ye gönderecekti" ifadesini kullandı. Şara bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail, Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." dedi.