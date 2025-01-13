Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara hedefi açıkladı: 2 yılda 14 milyon Suriyeli dönecek

13 Ocak 2025 00:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:52

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara, rejimin sona ermesiyle milyonlarca Suriyelinin topraklarına dönmeye başladığını belirtti. Şara, önümüzdeki iki yıl içinde ülkesine dönecek Suriyeli sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor

Suriye​’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, rejimin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinin hızlanacağına dikkat çekti. YouTube içerik üreticisi Joe HaTTab’a konuşan Şara, “Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1-1,5 milyon kişi kalacak” dedi.

"REJİMİN ÇÖKMESİYLE BİRLİKTE İNSANLAR TOPRAKLARINA DÖNÜYOR"

Şara, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle zorla yerlerinden edilen Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını belirtti. Kontrol ettikleri bölgelerde kimsenin yerinden edilmediğini vurgulayan Şara, aksine bu bölgelerde daha fazla insanın yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

"ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Rejimin halkı baskı altına almak için kamu kurumlarını kullandığını dile getiren Şara, “Bütün kurumlar halkı kontrol etmek ve kendine hizmet ettirmek için yapılandırıldı. İşkence ve öldürme gibi yöntemler sıradan hale getirildi” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde adalet ilkesinin esas alınacağını vurgulayan Şara, "Devlet zayıfsa vatandaş güçlü olamaz. Kamu kurumları ve yasama-yürütme organları için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapacağız" dedi.

"TOPLUMSAL MUTABAKAT SAĞLANDI"

Şara, Suriyelilerin artık uyum içinde yaşadığını belirterek, “Suriye’de toplumsal mutabakat var. İnsanlar artık birbirini severek ve saygıyla yaşayabilecek” dedi. Rejimin çökmesiyle devrimin tamamlandığını ifade eden Şara, “Devrimci aklın yerini devlet aklının alması gerekiyor” diye konuştu.

"İNTİKAMSIZ ZAFER HEDEFLİYORUZ"

Şara, af politikalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti ve rejimin çökmesinin ardından saf değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını söyledi. Ancak, Sednaya Hapishanesi ve güvenlik şubelerinde işkence yapanlar, varil bombası atanlar ve katliam yapanların af kapsamına alınmayacağını vurguladı.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİK"

Suriye halkının moral bozukluğunu atlattığını ifade eden Şara, “Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık” dedi. Şara, bu süreçte devletin önceliklerinin adalet dağıtacak kurumların inşası ve toplumsal barışın sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.