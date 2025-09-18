Suudi Arabistan ile Pakistan arasında dikkat çeken anlaşma: İmzalar atıldı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzaladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

ORTAK STRATEJİK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Heyetlerin katıldığı resmi görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler ile bir dizi ortak çalışma alanları gözden geçirildi. Görüşmelerin ardından Bin Selman ile Başbakan Şerif, iki ülkenin güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ile barışı sağlama çabaları çerçevesinde "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzaladı.

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı. SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini aktarırken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi.

Öte yandan Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ise, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, son bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.