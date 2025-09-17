Suriye ile İsrail anlaşıyor mu? Ahmed Şara'dan açıklama var

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'le süren güvenlik müzakereleri hakkında konuştu. Müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini söyleyen Şara, barış ve normalleşmenin ise şu an için masada olmadığını belirtti.

Şara, güvenlik anlaşmasına varıldığında İsrail ile başka anlaşmalar yapılabileceğini de ifade etti.

"SURİYE'NİN HAVA SAHASINA VE BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTRİLMELİ"

Şara, güvenlik anlaşmasını bir gereklilik olarak nitelendirerek anlaşma sağlandığında Suriye'nin hava sahasına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Şara ayrıca müzakere aşamasında ABD tarafından Suriye'ye bir baskı yapılmadığını da söyledi.

İSRAİL TEKLİFTE BULUNDU İDDİASI

ABD basınına göre İsrail Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklif etti. Teklife göre, Şam'ın güneybatısında Suriye uçaklarının uçmaması karşılığında İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek.

2 KM'LİK TAMPON BÖLGE

İsrail, bu teklifte stratejik gördüğü Hermon Dağı'nı çekileceği bölgeler arasında saymıyor. Ayrıca anlaşma teklifi uyarınca, Suriye'nin İsrail sınırında 2 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak ve Suriye ordusunun ağır silah bulundurmaması gerekecek.

Sınıra yakın bölgede, Suriye güvenlik güçlerinin konuşlanması için ise bir engel öne çıkarılmıyor.

Anlaşma teklifinde Şam'ın güneyinin 3 bölgeye ayrılarak ne tür silahlar bulundurulabileceği de bölgeye göre değişiyor.