TGRT Haber
23°
Suriye ile İsrail anlaşıyor mu? Ahmed Şara'dan açıklama var

Suriye ile İsrail arasında devam eden güvenlik müzakereleriyle ilgili Ahmed Şara'dan açıklama geldi. Suriye Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde müzakerelerin sonuç verebileceğini söyledi. Şara, anlaşma sağlanması halinde başka anlaşmaların da olabileceğini ancak barış ve normalleşmenin şu an için masada olmadığını söyledi. Öte yandan ABD basınından İsrail'in Suriye'ye bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Suriye ile İsrail anlaşıyor mu? Ahmed Şara'dan açıklama var
Haber Merkezi
17.09.2025
18.09.2025
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 'le süren güvenlik müzakereleri hakkında konuştu. Müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini söyleyen Şara, ve normalleşmenin ise şu an için masada olmadığını belirtti.

Şara, güvenlik anlaşmasına varıldığında İsrail ile başka anlaşmalar yapılabileceğini de ifade etti.

"SURİYE'NİN HAVA SAHASINA VE BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTRİLMELİ"

Şara, güvenlik anlaşmasını bir gereklilik olarak nitelendirerek anlaşma sağlandığında Suriye'nin hava sahasına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Şara ayrıca müzakere aşamasında tarafından Suriye'ye bir baskı yapılmadığını da söyledi.

Suriye ile İsrail anlaşıyor mu? Ahmed Şara'dan açıklama var

İSRAİL TEKLİFTE BULUNDU İDDİASI

ABD basınına göre İsrail Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklif etti. Teklife göre, Şam'ın güneybatısında Suriye uçaklarının uçmaması karşılığında İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek.

Suriye ile İsrail anlaşıyor mu? Ahmed Şara'dan açıklama var

2 KM'LİK TAMPON BÖLGE

İsrail, bu teklifte stratejik gördüğü Hermon Dağı'nı çekileceği bölgeler arasında saymıyor. Ayrıca anlaşma teklifi uyarınca, Suriye'nin İsrail sınırında 2 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak ve Suriye ordusunun ağır silah bulundurmaması gerekecek.

Sınıra yakın bölgede, Suriye güvenlik güçlerinin konuşlanması için ise bir engel öne çıkarılmıyor.

Anlaşma teklifinde Şam'ın güneyinin 3 bölgeye ayrılarak ne tür silahlar bulundurulabileceği de bölgeye göre değişiyor.

İbrahim Kalın Şam'da Şara ile görüştü! Terör konusu da masadaydı
Kanlı işgalin ikinci günü! İsrail karadan ve havadan ölüm yağdırıyor
