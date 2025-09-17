İbrahim Kalın, Şam'da Şara ile görüşecek

Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiyere göre; Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek. İki ismin görüşmesinde; ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA HAFTER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ...

Öte yandan İbrahim Kalın, geçtiğimiz haftalarda Hafter ile Libya'nın Bingazi şehrinde bir araya gelmişti. Görüşmede, son dönemde ivme kazanan Türkiye-Libya ilişkilerinin ele alındığı aktarılırken basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmamıştı.