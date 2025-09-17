CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap gecikmedi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirdiği temaslara değinen Tutdere, büyükşehir belediyelerinden ve farklı kurumlardan Adıyaman için ciddi destek aldıklarını ve birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

"BU TÜR KİRLİ ALGI OYUNLARINA HİÇ KİMSE İNANMASIN"

Ortaya atılan 'AK Parti'ye geçecek' iddiasının "algı operasyonu" olarak nitelendiren Tutdere, "Bir kez daha söylüyorum, Tutdere’yi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi, kimliğine güven verdi, destekledi. İki dönem milletvekili seçti, bu dönemde tarihi bir oyla belediye başkanı seçti. Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

"AYRIM YAPMAKSIZIN HERKESE HİZMET EDECEĞİM"

Görevini yalnızca halka hizmet etmek için üstlendiğini belirten Tutdere, "Ben bu makamda halkım için, bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim. Belediye çalışmalarımızı gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim verilmemeli. Bizim tek gayemiz, 6 Şubat’ı yaşamış bu kenti ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız olsaydı bugün milletvekilliğimizi sürdürüyor olurduk. Görevimizin başındayız, Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz" diye konuştu.