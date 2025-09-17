İsrail ordusunun Gazze şehrinde içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.