SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

17.09.2025

KARA HAREKATINDA İKİNCİ GÜN

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin topyekun işgali için havadan bombardımanın ardından dün kara harekatına başlamıştı.

İsrail tanklarının Gazze şehrinin merkezine girdiği belirtilirken, kara harekatıyla birlikte başlayan hava saldırılarının da artmasıyla şehirde patlama sesleri duyulmuştu. İşte kanlı işgalin ikinci günü yaşananlar...

Tarih 09:23

İSRAİL, GAZZE'DE ÇOCUK HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze şehrinde içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.

İkon
Tarih 04:18

İSPANYA KRALI FELİPE: DAYANILMAZ BİR İNSANİ KRİZ

İspanya Kralı 6. Felipe, Mısır'a yaptığı ilk ziyaretinde, bölgenin trajik ve gergin koşullardan geçtiğini, Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşandığını vurguladı.

İkon
Tarih 02:16

İNGİLTERE'DEN "ENGELLEME" TEPKİSİ

İsrail'in iki İngiliz milletvekilinin işgal altındaki Filistin topraklarına girişine izin vermemesine tepki gösteren İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, "İngiliz parlamenterlere yapılacak muamelenin bu olmadığını açıkça belirttim" dedi.


 

İkon
Tarih 01:00

KATAR: HESAP VERMEDEN DEVAM EDEMEYECEK!

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından başarısızlığını haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini" vurguladı.

İkon
Tarih 00:50

SİVİLLER SIĞINACAK YER ARIYOR

İsrail saldırıları nedeniyle ulaşım imkanları kısıtlı ve barınak sıkıntısı yaşayan Filistinliler, Gazze’nin Tel el-Hava Mahallesi’ndeki Filistin Kızılay'a ait El Kudüs Hastanesi’nin avlusuna sığındı. Güney bölgelere ulaşamayan yerinden edilmiş siviller, yiyecek, su ve temel yaşam malzemesi olmadan avluda beklemeye devam ediyor.

İkon
TGRT Haber
