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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:57

Suudi Arabistan ve BAE'den İsrail'e ret: Bıçaklı pilot krizinde Tel Aviv soruşturmaya alınmayacak

Dubai-Tel Aviv seferini yaparken yardımcı pilotun kaptanı bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalışması üzerine Tebük'e acil iniş yapan Flydubai uçağına ilişkin soruşturmada diplomatik kriz çıktı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in soruşturmaya gözlemci gönderme talebini reddetti. İsrail sürece katılamayacak, sadece sonuç raporunu alacak.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Suudi Arabistan ve BAE'den İsrail'e ret: Bıçaklı pilot krizinde Tel Aviv soruşturmaya alınmayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:57

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yönetimi, ve 'ye yürütülen soruşturmalar için kendi adına gözlemciler gönderme talebinde bulundu.

İsrailli bir kaynak, bu talebin reddedildiğine işaret ederek İsrail'in soruşturmalara katılmayacağını, sadece soruşturma sonucunda elde edilen bulguları alacağını aktardı.

Suudi Arabistan ve BAE'den İsrail'e ret: Bıçaklı pilot krizinde Tel Aviv soruşturmaya alınmayacak

Suudi Arabistan, uçağın kendi toprakları üzerinde düşme tehlikesi yaşaması, BAE ise Flydubai firmasının bayrağı altında bulunması nedeniyle soruşturma yürütecek, İsrail ise bu soruşturmalara katılamayacak.

Öte yandan The Times of Israel'e konuşan bir kaynak ise İsrail'in kendi iç soruşturmasını yürüttüğünü ve güvenlik prosedürlerinde değişiklikler yaptığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan ve BAE'den İsrail'e ret: Bıçaklı pilot krizinde Tel Aviv soruşturmaya alınmayacak

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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ETİKETLER
#israil
#suudi arabistan
#tel aviv
#bae
#Flydubai
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