Suudi Arabistan ve Katar’dan Suriye’ye destek: 14 yıl sonra yeniden başlayacak!

Suudi Arabistan ile Katar, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan 15 milyon dolar borcunu ödedi. Bu ödeme, Dünya Bankası Grubu'nun Suriye'ye yönelik desteğini ve faaliyetlerini 14 yıl sonra yeniden başlatmasının önünü açacak…

Suudi Arabistan ile Katar’ın Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan borcunu ödediği bildirildi. Suudi Arabaistan ile Katar maliye bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülke, Suriye ekonomisinin toparlanmasını destekleme çabaları kapsamında, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan ödenmemiş borçlarını ortaklaşa üstlendi.

15 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Suriye'nin uluslararası mali sistemle yeniden entegrasyonuna katkı sağlanmasının hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bu çerçevede Suriye'nin 15 milyon dolar olan borcunun ödendiği kaydedildi. Ayrıca, Suriye'nin Dünya Bankası'ndan acil sektörler için finansman ve teknik destek almasını mümkün kılacak.

DESTEKLEME ÇAĞRISI

Bu kaynaklar; kurumsal yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, politika reformları ve kalkınma çabalarının hızlandırılmasına katkı sağlayacak. Suudi Arabistan ve Katar, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarını Suriye'deki kalkınma faaliyetlerini acilen yeniden başlatmaya, çabalarını artırmaya ve Suriye halkının insani bir gelecek beklentilerini karşılayacak her türlü girişimi destekleme çağrısında bulundu.

KRİSTALİNA GEORGİEVA: DÜNYA EKONOMİSİNE DAHİL OLSUN

Açıklamada, bu adımların bölgenin istikrarına ve refahına katkı sağlayacağı vurgusunda bulunuldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 24 Nisan'da, Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etmişti.

Georgieva, IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında, Suriye ile toplantı yaptıklarını söylemişti.