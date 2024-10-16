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Suudi Arabistan'a Galata Kulesi inşa ettiler! En çok konuşulan ise ziyaret ücreti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
16 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:01
Suudi Arabistan&#039;a Galata Kulesi inşa ettiler! En çok konuşulan ise ziyaret ücreti

İstanbul'un gözdesi Galata Kulesi, Suudi Arabistan'a da inşa edildi. Minyatür Galata Kulesi'ne dair en çok konuşulan ise ziyaret ücreti oldu. 

Suudi Arabistan'ın Riyad​ şehrinde bulunan bir tema parkı minyatür Galata Kulesi​'yle görkemli bir hal aldı. İstanbul​'un gözde yapılarından biri olan Galata Kulesi'nin Suudi Arabistan'da inşa edilmesiyle meraklılar tema parkına hücum etti. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın ettiği minyatür Galata Kulesi'nin çevresi de İstiklal Caddesi​'nin simgesi tramvay ve arkasında da Kapalı Çarşı'nın kapısı da yer aldı. 

Suudi Arabistan'a Galata Kulesi inşa ettiler! En çok konuşulan ise ziyaret ücreti - 1. Resim

RİYAD'DAKİ GALATA KULESİ'NİN ÜCRETİ

Tema parkı, Galata Kulesi'nin inşasının ardından ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Riyad'daki Galata Kulesi'ni görmenin bedeli ise 109 Suudi Arabistan riyali yani yaklaşık bin TL olarak belirlendi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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