Suudi Arabistan'da kırmızı alarm! 4 balistik füze engellendi

ABD ve İran arasındaki savaş Körfez ülkelerini tedirgin ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ı hedef alan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

ŞARAPNELLER HALİNDE DÜŞTÜ

Füzelerin engellenme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine şarapneller halinde düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, füzelerin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.