SON DAKİKA!
Editor
 | Nalan Güler Güven

İsrail ve ABD'nin saldırılarında tarihi miras vuruldu! Sadabad Sarayı'ndaki tahribat gün yüzüne çıktı

Tahran’da 110 yapı ve 17 saraya ev sahipliği yapan devasa Sadabad Sarayı Kompleksi, İsrail ve ABD’nin hava saldırılarında ağır hasar aldı. Patlamaların yarattığı şok dalgası ve şarapnel etkisiyle Yeşil Saray ve Millet Sarayı gibi tarihi yapılar tahrip olurken; asırlık ayna işçilikleri, alçı süslemeler ve nadir mermer mimariler saldırıdan doğrudan etkilendi.

İHA,AA
18.03.2026
saat ikonu 20:59
18.03.2026
saat ikonu 20:59

İsrail ve ABD’nin ’a yönelik dün düzenlediği hava saldırılarında başkent Tahran’da bulunan Sadabad Sarayı Kompleksi de hedef alındı. İran’ın en büyük kültürel ve tarihi alanlarından biri olan ve yaklaşık 110 yapı ile 17 saray ve müzeye ev sahipliği yapan Sadabad Sarayı Kompleksi’nde saldırılar sonucu ciddi hasar meydana geldi.

ŞOK DALGASI TARİHİ YAPILARI SARSTI

sırasında meydana gelen patlamaların şok dalgası ve şarapnel etkisi nedeniyle kompleks içerisindeki tarihi yapılar ve müzelerde geniş çaplı tahribat meydana geldi. Ahşap kapı ve pencere camlarında kırılırken, duvarlarda çatlaklar meydana geldiği ve bazı bölümlerde kısmi yıkımlar yaşandı. Tavanlarda hasar ve yer yer çökmeler meydana gelirken, alçı süslemeler ve ayna işçiliği gibi iç süslemeler de zarar gördü.

HEDEF OLAN TARİHİ HAZİNELER

Saldırılar sonucu kompleks içerisindeki birçok tarihi yapı zarar görürken, yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip saray ve müzelerde önemli tahribat oluştu. Nadir yeşil mermer mimarisiyle öne çıkan Yeşil Saray Müzesi, Kacar dönemine ait mimarisiyle dikkat çeken Veliaht Sarayı ve Usta Behzad Müzesi başta olmak üzere, Millet Sarayı, Kraliyet Kap Kacak Müzesi ve Kraliyet Giysileri Müzesi dahil çok sayıda tarihi yapı saldırıdan etkilendi.

