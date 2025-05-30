Suudi Arabistan'dan İran'a 'Ya ABD ile anlaş ya da saldırıya hazır ol' uyarısı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu, İran'ı endişeye sürüklerken Suudi Arabistan'dan Tahran'a uyarı mesajı geldiği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın, İran'a ABD ile nükleer görüşmeleri konusunda yapıcı olması gerektiği aksi takdirde saldırı planının devreye girebileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerine, ikinci seçenek olarak İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planından bahsettiğini İsrail basını yazdı. Trump'ın Orta Doğu liderlerinden destek alamadığı öne sürülürken Suudi Arabistan'dan İran'a dikkat çeken uyarı geldi.

''YA ANLAŞ YA DA SALDIRIYA HAZIR OL''

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman el Suud'un İran'a ''Ya Trump'la anlaş, ya da saldırıya hazırlan'' diyerek uyarı mesajını ilettiği iddia edildi. El Suud, Trump'ın nükleer anlaşmayı müzakere etme teklifinin ciddiye alınması gerektiğini, bu sayede İsrail'le savaş riskini savuşturmanın bir yolu olduğunu belirtti.

TRUMP'IN SABRI TÜKENİYOR

İngiliz haber ajansı Reuters'ın iki Körfez kaynağına ve iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bölgedeki istikrarsızlığın artma ihtimalinin olduğunu İran'a bildirmesi için Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman el Suud'u görevlendirdi. Suud, Tahran yönetimine ABD ile müzakerelerin yapıcı ilerlemesi gerektiğini, Trump'ın sabrının tükenmeye başladığını ifade etti.

Suudi Bakan el Suud, müzakerelerin başarısız olmadı durumunda İsrail'in olası bir saldırıya geçebileceğini, savaş yerine ABD ile anlaşmaya varmanın daha iyi olacağını Tahran'a iletti. Suud, Gazze ve Lübnan’daki çatışmaların yaşandığı bölgenin şiddet ve çatışmanın daha fazla tırmanmasına katlanamayacağını da sözlerine ekledi.

ORTA DOĞU LİDERLERİ İRAN'A SALDIRIYA KARŞI

İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre, Trump, Orta Doğu liderleriyle İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakereleri görüştü ve olumlu bir cevap alamadı.

Bin Selman, Al Nahyan ve Al Sani'nin bu görüşmelerde Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik bir askeri saldırıya karşı olduklarını söyledikleri belirtildi.

Bu üç ülke liderinin ayrıca İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırıda Tahran'ın ABD askeri üsleri olması nedeniyle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a misillemede bulunmasından endişe duydukları mesajını Trump'a ilettikleri kaydedildi.