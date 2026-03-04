Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Suudi Arabistan'dan savaş açıklaması: 9 İHA düşürdük

İran saldırılarının hedefi olan Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Suudi Arabistan'dan savaş açıklaması: 9 İHA düşürdük
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 05:52
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 05:52

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta zarar görürken 'da saldırı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Riyad’daki Amerikan Büyükelçiliğine yönelik İran saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan savaş açıklaması: 9 İHA düşürdük

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan savaş açıklaması: 9 İHA düşürdük
