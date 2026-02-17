Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Suudi Arabistan'ın KAAN ilgisi ABD'de yankı uyandırdı! İngiltere basınından Trump'ı kızdıracak detaylar

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin savunma sanayide en güçlü projesi 5. nesil KAAN'a ilgi göstermesi ABD'yi rahatsız etti. İngiltere merkezli The Middle East Eye, Türk savaş uçağı KAAN ile ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
17:42

Türkiye'nin 5. nesil ürettiği KAAN savaş uçağı test ve teknik gelişimlerini sürdürürken birçok ülkenin ilgisi artıyor. 'ın KAAN projesine ilgisi 'de tartışılıyor. İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN projesi nedeniyle Ankara yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Washington'da geniş yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Suudi Arabistan'ın KAAN ilgisi ABD'de yankı uyandırdı! İngiltere basınından Trump'ı kızdıracak detaylar

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'a Suudi Arabistan'ın artan ilgisi, ABD'nin Suudi silah pazarındaki üstünlüğünü kaybetme endişesiyle Washington'da tartışmalara neden oluyor.
Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN, Suudi Arabistan'ın ilgisini çekerek uluslararası gündeme oturdu.
Suudi Arabistan'ın KAAN projesine olası katılım görüşmeleri, ABD'de, özellikle Trump yönetimi nezdinde rahatsızlık yarattı.
ABD, Suudi Arabistan'ın silah tedarikçilerini çeşitlendirmesinin, kendi silah pazarındaki payını azaltmasından endişe duyuyor.
Suudi Arabistan, Pakistan'ın JF-17 uçağı için verdiği güvenceyi KAAN konusunda vermedi.
ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'ın zaten gelişmiş envanteri varken KAAN'a yönelme ihtiyacını sorguluyor.
Trump yönetimi, Suudi Arabistan'a tek tedarikçi olmayı ve Amerikan silah ihracatını önceliklendirmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın KAAN ilgisi ABD'de yankı uyandırdı! İngiltere basınından Trump'ı kızdıracak detaylar

''TRUMP'I RAHATSIZ ETTİ''

ABD'li yetkililere dayandırılan "Suudi Arabistan-Türkiye KAAN jeti görüşmeleri, silah ihracatında üstünlük kurmayı hedefleyen Trump yönetimini rahatsız etti" başlıklı haberde, "Suudi Arabistan'ın silah ortaklarını çeşitlendirme çabası, Trump yönetimini rahatsız ediyor. Çünkü yönetim, Türkiye gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların, ABD'nin Suudi Arabistan silah pazarındaki payını potansiyel olarak azaltabileceğini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

F-35 SATIN ALMA GİRİŞİMLERİ COŞKUYLA KARŞILANMIŞTI

Haberde, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın gelişmiş F-35 savaş uçakları satın alacağını ve önemli bir stratejik savunma anlaşmasını duyurması üzerine Beyaz Saray'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak son zamanlarda ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'dan bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı silah anlaşmaları görüşmeleri konusunda açıklık talep etti" denildi.

Suudi Arabistan'ın KAAN ilgisi ABD'de yankı uyandırdı! İngiltere basınından Trump'ı kızdıracak detaylar

ABD'li bir yetkili Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'a verdiği milyarlarca dolarlık krediyi Pakistan’dan JF-17 savaş uçağı satın alımına dönüştürebileceği yönündeki haberlerin ardından Washington'dan gelen tepkiler üzerine Pakistan'ın JF-17 savaş uçağını satın almayacağına dair ABD'ye güvence verdiğini söyledi. Ancak Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin yeni nesil Kaan savaş uçağı programına muhtemel katılımı konusunda benzer güvence vermediğine vurgu yapıldı.

Trump yönetiminde üst düzey savunma yetkilisi olarak görev yapmış olan Bilal Saab, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, "Türk savaş uçağının Suudilerin zaten geniş olan envanterine nasıl uyacağını anlamıyorum. Dünyanın en iyi F-15'lerine sahipler, ABD'lilerinkinden bile daha iyiler. Euro Typhoon iyi bir uçak ve yakında F-35'leri de alacaklar" dedi.

Suudi Arabistan'ın KAAN ilgisi ABD'de yankı uyandırdı! İngiltere basınından Trump'ı kızdıracak detaylar

"HANGİ İHTİYACINIZ VAR DA KAAN İÇİN TÜRKİYE'YE GİTMENİZ GEREKİYOR''

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin KAAN'a yönelik potansiyel anlaşmanın F-35'lerin yerini alacak bir anlaşma olarak görülmediğini, Suudi Arabistan'ın ABD'den ilave alımlar için ayırabileceği bütçeyi başka bir yere yönlendirdiğini belirtti. Yetkili, "Suudilere verilen mesaj şuydu: ABD'nin karşılamadığını düşündüğünüz hangi ihtiyacınız var da KAAN için Türkiye'ye gitmeniz gerekiyor? Bu yönetim tek tedarikçi olmak istiyor ve Amerikan ihracatını önceliklendiriyor" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım
ETİKETLER
#abd
#suudi arabistan
#türkiye savunma sanayii
#Trump Yönetimi
#Kaan Savaş Uçaği
#Dünya
