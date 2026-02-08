Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım

TUSAŞ, Suudi Arabistan'daki savunma fuarı World Defense Show'da KAAN ve ANKA III uçaklarını "Otonom Kol Uçuşu" konseptinin hareketli sunumu ile tanıttı. Sabit maketler yerine hareketli ve videolu sunumlar kullanıldı. İnsanlı ve insansız uçakların ortak görev yapabilme yeteneği sergilendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 14:45

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show'da yeni nesil bir tanıtım konseptine imza attı. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarının birlikte görev yaptığı "Otonom Kol Uçuşu" savunma sanayi etkinliğini ziyaret eden vatandaşlara sunuldu.

Milli Muharip Uçak da World Defense Show'da teknolojiyle desteklenmiş yeni konseptle tanıtıldı. , Riyad'da düzenlenen fuarda ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere sundu. TUSAŞ, bu fuarla birlikte tanıtım faaliyetlerine teknoloji ağırlıklı yeni bir konsept ekledi.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım

KAAN VE ANKA III'LERLE OTONOM KOL UÇUŞU

Daha önceki fuarlarda genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için TUSAŞ'ın KAAN ve ANKA III'lerle oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu tercih edildi.

Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III'ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor. TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

OKU, modern hava harp doktrinindeki "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye'deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir "kol" halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım

TUSAŞ, bunun yanında standındaki 4 dokunmatik ekranla ürünlerini dijital olarak ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler ekranlar aracılığıyla ürünlerle ilgili birçok detaya ulaşıyor, 360 derece inceleyebiliyor, videolarını izleyebiliyor.

Söz konusu konsept, bu yıl Endonezya, Malezya ve İngiltere'de yapılacak fuarlarda da kullanılacak.

TUSAŞ, benzer uygulamaları HÜRJET ve GÖKBEY platformları için de yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dijitalleştiğine işaret ederek dijitalde yapılan birçok şeyin artık gerçeğe çok yakın olduğunu, hatta senaryolar dahilinde bunu gerçekleştirme imkanı bulunduğunu söyledi.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım

Daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde ürünlerini nasıl tanıtabileceklerini değerlendirdiklerini dile getiren Demiroğlu, ortaya böyle bir konsept çıktığını belirtti. Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir konsept, daha da gelişecek 6. nesil gibi. Ama ürünlerimizi dijital ortamda, gelen, ilgilenen kişilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunmayı planlıyoruz. Çok üst seviyede bir ziyaretçimize onun isteyeceği bilgileri ihtiva eden paketi, daha detaya inmek isteyenlere daha detay ama genelde hepsinin bir arada tadında olduğu bir konsepti sunabileceğiz. Bunu da dijitalle yapabiliyorsunuz. Buna bir müddet sonra yapay zeka da eklenir. Böyle bir konseptle ilk defa bu fuarda karşınızda çıkmış bulunuyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KIZILELMA göreve başlıyor: Selçuk Bayraktar, anahtar kelime "üretim" diyerek duyurdu
Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi
ETİKETLER
#kaan
#tusaş
#Anka Iii
#Otonom Kol Uçuşu
#World Defense Show
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.