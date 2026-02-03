Menü Kapat
TGRT Haber
 Safa Keser

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi

Türkiye’nin savunma endüstrisine yerli ve özgün çözümler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri ile birlikte Katar’da ileri teknoloji ürün ve sistemlerini uluslararası paydaşlarla buluşturdu.

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
12:05
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
12:05

Doha’da düzenlenen ve bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri olan DIMDEX 2026’da uluslararası heyetlerle bir araya gelen her iki şirket, fuar kapsamında yeni iş birlikleri ve potansiyellerini değerlendirme fırsatı yakaladı.

’nin milli savunma projelerine yönelik yerli ve özgün mühendislik çözümleri geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri ile birlikte 19-22 Ocak tarihleri arasında ’ın Doha kentinde düzenlenen 9. Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2026) yer aldı. Bölgesel güvenlik gündeminin öne çıktığı bu dönemde DIMDEX, iki şirketin mühendislik gücünü uluslararası heyetlere aktardığı önemli bir buluşma noktası oldu. Altınay Savunma ve DASAL, fuarda hareket kontrol sistemleri kapsamında geliştirilen Türkiye’nin en küçük servo motor sürücüsünü ve insansız hava araçlarını sergiledi. Şirketler, fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerle yeni ve ihracat fırsatlarına yönelik temaslarını da sürdürdü.

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi

“Mühendislik vizyonumuzu küresel iş birlikleriyle güçlendiriyoruz”

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, DIMDEX 2026’nın Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik seviyesini, ileri teknoloji üretme kapasitesini ve sahaya dönük çözüm yaklaşımını uluslararası paydaşlara anlatmak açısından önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“DIMDEX, yalnızca ürün ve sistemlerin sergilendiği bir fuar değil, Türkiye’nin yerli ve özgün biçimde ileri teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetini, sahaya dönük yaklaşımını ve mühendislik derinliğini uluslararası heyetlerle paylaştığımız stratejik bir zemin oldu. Deniz platformlarına yönelik çözümlerimizi kullanım senaryoları üzerinden aktararak operasyonel faydayı somut biçimde ortaya koyma imkanı bulduk. Hareket kontrol sistemleri alanında geliştirdiğimiz Türkiye’nin en küçük servo motor sürücüsü başta olmak üzere, deniz platformlarına uyarlanabilir insansız sistemler tarafında da ALKARA’nın deniz unsurlarına entegrasyonuyla sağladığı kabiliyetleri paylaşma fırsatı yakaladık. Jeopolitik dengelerin hızlı değiştiği bu süreçte, uzun vadeli iş birlikleri için öngörülebilirlik ve güvenilirlik, teknoloji kadar belirleyici bir kriter haline geldi. Bu temasların, hedef pazarlarda ülkemizin görünürlüğünü artıracağına ve yeni iş birlikleriyle ihracat potansiyelini güçlendireceğine inanıyoruz.”

Deniz platformlarına yönelik kritik çözümler öne çıktı

Fuarda Altınay Savunma’nın kritik bileşen niteliğindeki servo motor sürücü ailesi yoğun ilgi görürken, DASAL’ın dron tehditlerine karşı geliştirdiği dron savar sistemi ALKARA ile PEREGRINE kamikaze insansız hava araçları, hafif ve taşınabilir yapıları sayesinde farklı görev senaryolarına uyarlanabilen kullanım konseptiyle fuar ziyaretçilerinin odak noktası oldu.

DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç ise insansız sistemlerin operasyonel sahadaki öneminin altını çizerek şunları söyledi:
“DASAL olarak odağımız, laboratuvar ortamında kalan teknolojiler değil, sahada oyun değiştiren yetenekler geliştirmektir. ALKARA’nın asimetrik tehditlere karşı sunduğu kalkan ve PEREGRINE kamikaze ailesinin vuruş gücü, sahanın en kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bu yetenek setini, lojistik zincirin en hayati halkası olan PUHU C75 ve PUHU C100 kargo platformlarımızla tamamlıyoruz. Özellikle zorlu coğrafyalarda kesintisiz ikmal sağlayan bu ağır sınıf çözümlerimiz, fuar boyunca görüştüğümüz uluslararası delegasyonlardan tam not aldı. Bu ilgi, pazara uygun ve entegre sistemler geliştirme stratejimizin ne denli doğru olduğunun bir göstergesi.”

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi

Üst düzey temaslar ve yeni iş birliği sinyalleri

DIMDEX 2026, Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL için teknoloji gösteriminin ötesinde yoğun bir savunma diplomasi trafiğine de sahne oldu. Her iki şirket, fuar boyunca Türk savunma sanayiinin zirvesi ve küresel karar vericilerle kritik görüşmelere imza attı.

Stand, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve SSB Uluslararası İş Birliği Daire Başkanı Ertaç Koca’yı ağırlayarak, yürütülen projeler ve gelecek vizyonuna dair kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. Ayrıca Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile bölgedenin stratejik konumu ve hedefleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Global ölçekte ise Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sánchez Suárez ile yapılan toplantıda ihracat potansiyelleri somut verilerle masaya yatırılırken; Invest Qatar, Barzan Holdings ve EDGE Group gibi bölgenin dev kuruluşlarıyla gerçekleştirilen temaslarda, yeni iş birliği ve ortaklık modelleri derinlemesine ele alındı.

