Süveyda'da Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde dün ilan edilen ateşkesin ardından Dürzi silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Süveyda kentindeki ileri gelenler ve kanaat önderleri ile ateşkes üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra silahlı gruplar kent içinde orduya ve güvenlik güçlerine yeniden saldırmaya başladı. Daha önceki açıklamalarımızda ordunun ateş açanlara karşılık vereceğini belirtmiştik. Ordu, Süveyda kentinde ateş açanlara müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda halkı korumak, halkın zarar görmesini önlemek ve kenti terk edenlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için angajman kurallarına uyuyoruz."

Halka evlerinde kalmaları ve kentteki yasa dışı gruplar hakkında yetkililere bilgi vermeleri istendi.

ÇATIŞMALARDA 248 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi.

Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 138 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin "Dürzileri rahat bırakması" gerektiğini ifade etti. Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri rahat bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir. Açıkça belirttiğimiz ve uyardığımız gibi İsrail, Suriye'deki Dürzileri terk etmeyecek ve kararlaştırdığımız silahsızlanma politikasını uygulayacaktır.

İsrail ordusu, Suriye rejim güçleri bölgeden çekilinceye kadar saldırılarını sürdürecek ve eğer mesaj anlaşılmazsa rejime karşı tepkisini yakında artıracak" ifadelerini kullandı.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti.

İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra dün Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceklerini belirtmişti. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı.