T20 Dünya Kupası kutlamaları sırasında bir Hintli tırmandığı direkten yere çakıldı

01 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:16

İngiltere'nin Bridgetown'da oynanan T20 Dünya Kupası 2023 Finali'nde ilk kez finalist olan Hindistan, Güney Afrika'ya karşı yedi sayılık bir galibiyet kazandı.

13 yıl sonra gelen galibiyet Hintlileri sokağa döktü. Londra sokaklar, kutlama yapanlarla doldu taştı. Sosyal medyada viral haline gelen bir videoda, Hintli taraftarın bir direğe tırmandığı fakat dengesini kaybedince yere düştüğü görüldü.

Taraftarın yüzünde kesikler ve morluklar oluştu. Hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı.