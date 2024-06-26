Tacikistan'da skandal karar sonrası başörtülüleri hastaneye almamaya başladılar

26 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:09

Tacikistan'da 2007 yılında başlayan Müslümanlara karşı kısıtlamalar ve yasaklar geçtiğimiz günlerde alınan skandal kararlarla zirveye çıktı. Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan ülkede artık başörtülü kadınları, hastaneye almamaya başladılar.

Ortaya çıkan görüntülerde, hastaneye girmesine izin vermeyen kadınların, personeller tarafından engellendiği görüldü. Ayrıca kadınlar, başörtülerinin takılma şeklini değiştirmek zorunda kaldı.

TACİKİSTAN'DA YASAKLAR 2007 YILINDA BAŞLADI

İlk önce kamu kuruluşları ve okullarda yasaklanan başörtüsü ve tesettür daha sonra Tacikistan'da tamamen yasaklanmıştı. Çıkarılan yasa ile başörtüsü takılması, ithal edilmesi, satılması ve reklamıyla ilgili yasakları ihlal edenlere para cezası verileceği açıklanmıştı.

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik kısıtlama 2007'de başlamış, bazı giyim tarzları eğitim kurumlarında yasaklanmış, daha sonra giyim ve kuşam ile ilgili bu kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği açıklanmıştı.