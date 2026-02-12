Menü Kapat
Tahran'dan "gizli idam" iddiasına yalanlama! Arakçi ABD’yi uyardı

İsrail yanlısı yayın organlarının "İran protestocuları gizlice idam ediyor" iddiası üzerine Tahran'dan jet açıklama geldi. İran yargısı kararların henüz kesinleşmediğini duyururken, Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’li yetkililere "Bu yalanlardan kim fayda sağlıyor, ona bakın" diyerek tepki gösterdi.

Tahran'dan
yargısı, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve şiddete dönüşerek binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili tutuklanan kişilerin idam edildiğine dair iddiaları yalanladı.

"KARARLAR HENÜZ NİHAİ DEĞİL"

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansının haberinde, "Son dönemdeki ayaklanmalar ve terör olaylarıyla ilgili davalar adli makamlar tarafından incelenmekte olup, bu davalardaki kararlar henüz nihai ve uygulanabilir aşamaya ulaşmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tahran'dan "gizli idam" iddiasına yalanlama! Arakçi ABD’yi uyardı

KRİZİN KAYNAĞI: ISRAEL HAYOM

Haberde, olaylarla bağlantılı kişilerin idam edildiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

ABD'deki en zengin Yahudi asıllı iş insanları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla tanınan Miriam Adelson'ın sahibi olduğu "Israel Hayom" adlı basın kuruluşu, ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "İran'ın idamları durdurma sözü verdiğini ancak gizlice protestocuları toplu şekilde idam etmeyi sürdürdüğünü" iddia etmişti.

ARAKÇİ’DEN ABD’YE: "ALDATILIYORSUNUZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak paylaştığı mesajında, Amerikalı yetkililere hitap ederek, "Ortaya atılan anlatıya inanmadan önce bundan kimin fayda sağladığını ve kimin aslında aldatma işini yapıyor olabileceğini düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

