Takas operasyonu Trump'ın da gündeminde! Putin'i övdü, Biden'ı eleştirdi

05 Ağustos 2024 03:24 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 03:26

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde Ankara'da yapılan son dönemin en kapsamlı takas operasyonu ile ilgili konuştu. Trump, "Vladimir Putin'i yine başka bir harika anlaşmaya imza attığı için tebrik etmek isterim." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI ALDIK AMA KORKUNÇ ANLAŞMALAR KARŞILIĞINDA"

Takas operasyonunu ele alış biçimi nedeniyle Biden yönetimini eleştiren Trump, "Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında. Onları geri aldığımızı söylemek güzel ama bu kötü bir örnek teşkil eder mi?" dedi.

"HARRİS ÇOK DÜŞÜK ZEKALI BİR BİREY"

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, aynı mitingde, Demokrat Parti'den muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştiri yağmuruna tuttu. Harris'in, başkan adayları arasında "en solcu görüşlere" sahip olduğunu savunan Trump, " (Harris) Çok düşük zekalı bir birey. Bizim zeka seviyesi düşük birine ihtiyacımız yok." diye konuştu.

MİT'İN YÖNETTİĞİ TAKAS OPERASYONU

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı. Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.