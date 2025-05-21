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 | Berkay Alptekin

Tamamen istila ettiler! Halk onlara 'kıyametin habercisi' diyor

ABD'nin Utah eyaletinde mormon cırcır böceği istilası hayatı olumsuz etkiledi. Halk bu durumu "kıyametin habercisi" olarak tanımlamaya başladı.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:47

ABD'nin Utah eyaletinde yoğun mormon cırcır böceği istilası hayatı felç etti. Yoğun istilaya maruz kalan Utah'ta ezilen böceklerin yollarda oluşturduğu kaygan zemin trafikte can güvenliğini tehlikeye atmaya başladı.

Eyaletin bazı ilçelerinde yetkililer, normalde kar temizliğinde kullanılan iş makinelerini bu kez yolları böceklerden temizlemek için devreye soktu.

Tamamen istila ettiler! Halk onlara 'kıyametin habercisi' diyor

"KIYAMETİN HABERCİSİ"

CBS12'nin haberine göre, her geçen gün çoğaldığı gözlemlenen bu kitlesel istilaya karşı Utah eyalet sakinleri endişeleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları bölgelerde çekilen görüntüleri 'kıyametin habercisi' ifadeleriyle paylaşıyor.

Yetkililer hem çevre sağlığı hem de trafik güvenliği açısından durumun yakından takip edildiğini, vatandaşların özellikle sürüş esnasında dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Tamamen istila ettiler! Halk onlara 'kıyametin habercisi' diyor

İKİNCİ İSTİLA KAÇINILMAZ

Öte yandan uzmanlar, ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan bu böceklerin yaz boyunca daha büyük bir popülasyonla yeniden ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Tarım ve çevre uzmanları, ikinci bir istilanın özellikle sıcak hava koşullarının devam etmesi durumunda kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Tamamen istila ettiler! Halk onlara 'kıyametin habercisi' diyor

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