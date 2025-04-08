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 | Sule Altinel

Tarife savaşı kızışıyor! Çin'den Trump'ın 'yüzde 50' tehdidine rest: Karşılığı olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i karşı yüzde 50 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından Çin, "kararlı karşı tedbirler alacağını" bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.

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Tarife savaşı kızışıyor! Çin'den Trump'ın 'yüzde 50' tehdidine rest: Karşılığı olur
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 05:57
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 06:00

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük vergi artışını geri çekmezse 9 nisanda yüzde 50 ek vergi getireceklerini açıkladı. Trump'ın bu tehdidinin ardından Çin'den karşı açıklama geldi. Çin, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı olduğu ve tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi.

"SONUNA DEK CEVAP VERECEĞİZ"

ABD'nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını vurgulandı.

Çin'in varlık fonu Çin Yatırım Kurumuna bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı yapacağını duyurdu.

Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından Asya borsalardaki düşüşe paralel olarak Çin'de hisse senedi piyasaları gerilemişti.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Tarife savaşı kızışıyor! Çin'den Trump'ın 'yüzde 50' tehdidine rest: Karşılığı olur

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

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