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 | Sule Altinel

Trump'tan tarife tehdidi: "Eğer o ülkelerle anlaşma yapmazsak..."

ABD Başkanı Donald Trump, dünya gündemine damga vuran tarifelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Tarifeleri durdurmayı değerlendirmediklerini belirten Trump, Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız ve eğer yapmazsak onlarla hiçbir işimiz olmayacak." diye konuştu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 03:52

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Çok sayıda ülkeye uygulanan gümrük tarifeleri yine gündemin ana konularından oldu. Müzakerelere imkan sağlamak için tarifelerin durdurulmasına açık olup olmadığının sorulması üzerine Trump, "Bunu düşünmüyoruz." cevabını verdi.

Trump'tan tarife tehdidi: "Eğer o ülkelerle anlaşma yapmazsak..."

Trump, "Bizimle anlaşma yapmak için gelen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak ve bazı durumlarda önemli tarifeler ödeyecekler." dedi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bu sabah çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, İşiba'ya ülkelerini "açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı. Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, ABD'nin tarım ürünlerini de pek almamalarından yakındı.

ÇİN'E GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.

Tarifelerin bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.

Trump'tan tarife tehdidi: "Eğer o ülkelerle anlaşma yapmazsak..."

"ANLAŞMA YAPMAYAN ÜLKELERLE İŞİMİZ OLMAYACAK"

Trump, "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız ve eğer yapmazsak onlarla hiçbir işimiz olmayacak." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye ve ticarete zarar vermek için kurulduğu görüşünü yineleyen Trump, "AB ile 350 milyar dolarlık bir açığımız var ve bu hızla ortadan kalkacak. Bunun nedeni ve hızlı bir şekilde ortadan kalkmasının yollarından biri de bizden enerji almak zorunda kalacak olmaları çünkü buna ihtiyaçları var. Bizden almak zorundalar. Alabilirler de. Bir hafta içinde 350 milyar doları ortadan kaldırabiliriz." dedi.

İSRAİL İTHALATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Trump, ABD'nin İsrail'den ithalatına getirdiği yüzde 17 oranındaki tarifeleri düşürmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine ise "Burada tamamen yeni bir ticaretten bahsediyoruz. Belki de hayır." yanıtını verdi ve İsrail'e çok yardım ettiklerini sözlerine ekledi.

Netanyahu ise ABD ile ticaret açığını ortadan kaldıracaklarını, bunu çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını ifade ederek, ticaret engellerini de gidereceklerini söyledi.

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