Tarih boyunca ağızlarını sürmediler! Korelilerin çok korktuğu o gıda

04 Şubat 2025 09:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:41

Koreliler geniş mutfak kültürüne sahip olsalar da bazı gıdaları tüketmekten kaçınıyor. Bunlardan başlıca olanları ise süt ve süt ürünleri olarak listeleniyor. Sebebi ise oldukça şaşırtıcı...

Boşanmanın hapisle cezalandırıldığı Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak daha! Kim Jong-un bu kez yiyeceklere savaş açtı

Boşanmanın hapisle cezalandırıldığı Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak daha! Kim Jong-un bu kez yiyeceklere savaş açtı

Koreliler başta pirinç olmak üzere ağırlıklı olarak sebze ve deniz ürünlerini tüketirken, süt ve süt ürünü tüketimine olan ilgileri ise oldukça az olarak kaydediliyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak laktoz intoleransının yaygın olması gösteriliyor.

ASYALILARDA ÇOK YAYGIN

Yapılan bilimsel araştırmalar, Asyalılarda laktoz intoleransının Avrupa ve Amerika kıtasındaki insanlara göre çok daha yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. Laktoz intoleransı, vücudun sütte bulunan laktoz şekerini parçalayamaması sonucu sindirim sorunlarına neden olan bir durum.

SÜT TÜKETİMLERİ TARİH BOYUNCA SINIRLIYDI

Kore’de nüfusun büyük bir kısmı laktozu sindirmekte zorlandığı için süt ürünlerinin tüketimi tarih boyunca sınırlı kaldı. Bağırsak rahatsızlığı, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara yol açtığı için Korelilerin çoğu süt ve süt ürünlerini kendinden uzak tutuyor.

TERCİHLERİ SOYA SÜTÜ YA DA PİRİNÇTEN YANA

Koreliler süt yerine ise soya sütü ya da pirinç gibi yiyecekleri tercih ediyor. Kore mutfağında yoğurt, peynir ve krema gibi süt ürünleri hiçbir zaman temel besinler arasında yer almadı.