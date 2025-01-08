Boşanmanın hapisle cezalandırıldığı Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak daha! Kim Jong-un bu kez yiyeceklere savaş açtı

08 Ocak 2025 10:53 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:22

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, akılalmaz bir yasağa daha imza attı. Boşananları hapse attıran Kuzey Koreli lider, birtakım yiyeceklerin yenmesini de yasakladı. Örneğin sosisli sandviç...

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un​, Batı kültürüne karşı savaşını sürdürüyor. Kot pantolon giymenin yasak olduğu ülkede son olarak boşanmanın cezası hapis ya da çalışma kampı olurken birtakım yiyecekler de yasaklandı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, sosisli sandviç pişiren ya da satan kişiler yakalanmaları halinde zorla çalışma kamplarına gönderilecek.

Yemek yasaklarında sadece sosisli sandviç yok. Kore-Amerikan füzyon mutfağının popüler yemeklerinden budae-jigae (ordu güveci) de yasaklandı. Ordu güveci; kimchi, biber salçası, Spam, fasulye ve sosis gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Ayrıca Güney Kore'de sokak yemekleri arasında çok sevilen tteokbokki (buharda pişmiş pirinç kekleri) de yasaklar listesine eklendi.

SON YASAKLARDAN BİRİ BOŞANMA

Kuzey Kore​ lideri Kim Jong-un, ülkede boşanan çiftlerin 6 aya kadar hapis yatmasını istiyor. Boşanmayı 'anti-sosyalist' bir eylem olarak değerlendiren Kim, boşanan çiftlerin 'suçlarının' kefareti için çalışma kampına gönderilmesini emretti.

Kuzey Kore'de yaşayan bir kişi, yakın zamana kadar sadece boşanma davası açan eşin cezalandırıldığını hatta fiziksel şiddete maruz kalsa bile cezadan kurtulamadığını söyledi. Fakat artık boşanma kesinleştiğinde her iki eşin de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kuzeydeki Ryanggang eyaletinde yaşayan bir kişi, haber sitesi RFA'ya yaptığı açıklamada, "Kimjongsuk İlçe Halk Mahkemesi'ne gittim, 12 kişiye boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından ilçe çalışma kampına nakledildiler." dedi.

KUZEY KORE'NİN İLGİNÇ YASAKLARI

Kuzey Korelilerin kendi kanalları hariç televizyon izlemelerine, hatta dışarıdan radyo dinlemelerine izin verilmiyor.

Sandık başına gitmeme gibi bir seçenek yok. Yasalara göre, 17 yaşını dolduran herkesin bütün seçimlerde oy kullanması zorunlu.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a taşınmak için izin gerekiyor. Herkes taşınamıyor.

Uluslararası aramalar yasak.

İnterneti herkes kullanamıyor. Devlet personeli ya da özel izin almış olan kişiler kullanabiliyor.

Kuzey Kore'den dışarı çıkılamaz. Ülkeden kaçmaya çalışmak oldukça büyük bir suç olarak kabul ediliyor. Cezası idam ya da toplama kampları...

Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolünde.

Dar kesim pantolon ve deri ceket giymek yasak.