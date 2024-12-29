Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'de ilginç emir! Kim Jong-un boşananları çalışma kampına gönderiyor

29 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 12:27

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki boşanan çiftleri 'suçlarının' kefaretini ödemek için çalışma kamplarına göndermeyi planlıyor. Kuzey Koreli lider, her iki kişinin de 6 aya kadar hapis yatmasını istiyor.

Yasaklar ülkesi Kuzey Kore​'deki lider Kim Jong-un​'un son kararı da 'yok artık' dedirtecek cinsten. Kuzey Koreli lider, ülkede boşanan çiftlerin 6 aya kadar hapis​ yatmasını istiyor. Kuzey Kore'de boşanmak 'anti-sosyalist' bir eylem olarak değerlendiriliyor ve Kim Jong-un, boşanan çiftlerin 'suçlarının' kefareti için çalışma kampına gönderilmesini emretti.

ŞİDDET GÖRÜP BOŞANSAN DA CEZALANDIRILACAKSIN!

Kuzey Kore'de yaşayan bir kişi, yakın zamana kadar sadece boşanma​ davası açan eşin cezalandırıldığını hatta fiziksel şiddete maruz kalsa bile cezadan kurtulamadığını söyledi. Fakat artık boşanma kesinleştiğinde her iki eşin de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kuzeydeki Ryanggang eyaletinde yaşayan bir kişi, haber sitesi RFA'ya yaptığı açıklamada, "Kimjongsuk İlçe Halk Mahkemesi'ne gittim, 12 kişiye boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından ilçe çalışma kampına nakledildiler." dedi.

KUZEY KORE'DE BOŞANMALAR ARTTI

Öte yandan ülkedeki boşanmalar, 2020 yılından bu yana hızla arttı. Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm ülke karantina altında kaldı ve çoğu ailenin geçimini sağlaması zorlaştı. Kötüleşen ekonomik koşullar, birçok evliliğin dağılmasına neden oldu. Bu dönemde evli çiftlerin ayrılmasını önlemek için hükümet boşanmış çiftleri cezalandırmaya başladı.

Hatta devlet, geçen yıl özellikle kadınların boşanmasını önlemek amacıyla bir eğitim kampanyası başlattı.