Üçüncü Dünya Savaşı söylemleri sonrası birçok ülke kırmızı alarm verdi. Bölgesel gerilimlerin artması savunmada sadece teknoloji değil biyolojik ve kimyasal silah korkusunu da gündeme getirdi. İsrail’in Gazze’de kullandığı şüpheleri devam ederken Rusya ve Ukrayna savaşında da kullanıldı iddiaları tartışılmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Tarihin en acımasızları: Kimyasal silahları en çok hangi ülkeler kullandı? İşte insanlığın karanlık listesi Son dönemde artan bölgesel gerilimler, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımına dair endişeleri yeniden gündeme getirirken, kimyasal silahların yasaklanmasını onaylamayan ülkeler ve tarihsel kullanımları öne çıkıyor. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni (KSK) resmi olarak onaylamayan 4 ülke İsrail, Kuzey Kore, Mısır ve Güney Sudan'dır. Kimyasal silahlar tarihte I. Dünya Savaşı, sömürgecilik dönemi, Vietnam Savaşı, İran-Irak Savaşı, Tokyo'daki terör saldırıları ve Suriye İç Savaşı gibi çeşitli çatışmalarda kullanılmıştır. Kullanılan kimyasal silahlar arasında hardal, klor, sarin, fosgen, VX ve Agent Orange (Portakal Gazı) gibi maddeler bulunmaktadır. Kimyasal silahlar sinir sistemi, cilt, solunum yolları ve hücrelerin oksijen kullanma yeteneği gibi vücut fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Türkiye, kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması ve kullanımına karşı net bir tutum sergilemekte ve bu konuya ilişkin uluslararası anlaşmaları iç hukukuna entegre etmiştir.

KİMYASAL SİLAHLARA SESSİZ KALAN ÜLKELER

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSK), 29 Nisan 1997'de yürürlüğe girdi. Dünyada kimyasal silahların yasaklanmasını onaylamayan yalnızca 4 ülke bulunuyor. Kimyasal silahlar olarak çatışmalarda hardal ve zehirli gazlar, sarin gibi gazlar kullanılmıştı. Tgrthaber.com'un araştırmalarına göre bu silahların yasaklanmasını resmi olarak onaylamayan (taraf olmayan) ülkeler şunlardır:

İsrail: Sözleşmeyi imzalamış fakat resmi olarak meclisinde onaylamamıştır.

Kuzey Kore: Sözleşmeyi ne imzalamış ne de onaylamıştır.

Mısır: Sözleşmeyi ne imzalamış ne de onaylamıştır.

Güney Sudan: Sözleşmeyi ne imzalamış ne de onaylamıştır.

Kimyasal silahlar insanlık tarihinde şiddetli çatışmalarda defalarca kullanılmıştı. Hem askeri birlikler hem de siviller kimyasal silahlar sebebiyle büyük sağlık sorunlarına maruz kaldı.

KİMYASAL SİLAHLAR HANGİ DÖNEM HANGİ ÜLKELERE KARŞI KULLANILDI?

İşte kimyasal silahların kullanıldığı dönemler:

Dönem / Savaş Kullanılan Bölge / Olay Kullanan / Etkilenen Taraflar I. Dünya Savaşı (1914-1918) Ypres (Belçika) ve çeşitli Avrupa cepheleri Modern anlamda ilk kitlesel kullanım Almanlar tarafından klor gazıyla yapıldı; ardından Fransız ve İngiliz orduları da hardal ve fosgen gazı kullandı. Sömürgecilik Dönemi (1920-1930'lar) Irak, Mançurya ve Etiyopya İngiltere 1920'de Irak'taki Kürt aşiretlere karşı; İtalya, Etiyopya işgalinde; Japonya ise Çin ve Mançurya işgali sırasında kimyasal silahlara başvurdu. Vietnam Savaşı (1955-1975) Vietnam ABD ordusu, geniş ormanlık alanları yok etmek ve saklanan gerillaları açığa çıkarmak amacıyla bitki öldürücü tonlarca Agent Orange (Portakal Gazı) kullandı. İran-Irak Savaşı (1980-1988) Halepçe (Irak) ve İran Cephesi Saddam Hüseyin rejimi, hem İran askerlerine karşı hem de 1988 yılında kendi vatandaşı olan Halepçe kasabasındaki Kürt sivillere karşı hardal ve sarin gazı kullanarak binlerce insanı katletti. Terör Saldırıları (1995) Tokyo (Japonya) Aum Şinrikyo adlı radikal tarikat, Tokyo metrosuna sarin gazı ile saldırarak sivil halkı hedef aldı. Suriye İç Savaşı (2011-Günümüz) Guta, Han Şeyhun ve çeşitli bölgeler İç savaş sürecinde sivil yerleşim yerlerine karşı sarin ve klor gazı içeren kimyasal saldırılar gerçekleştirildiği BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) raporlarıyla belgelendi.

SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİLERİ

Kimyasal silahlar sinir sistemini, cildi veya solunum yollarını etkileyecek şekilde tasarlandı. Uzmanlar insan vücuduna etkilerini sıraladığında Sarin, VX gibi bileşiklerin solunum yetmezliği, kas kontrol kaybı, vücudun merkezi sinir sistemini etkiliyor.

Yakıcı gazlardan hardal gazı ise cilt, gözler ve solunum yollarında ağır kimyasal hasarlara yol açar. Temas halinde deride ciddi kabarcıklar ve doku hasarı oluşur. Klor, Fosgen gibi bileşikler akciğer dokusunu hedef alarak doğrudan solunumu etkiliyor. Siyanür ise hücrelerin oksijen kullanma yeteneğini engelliyor. Sonucunda organ yetmezliği oluşuyor.

TÜRKİYE'NİN KİMYASAL SİLAHLARA KARŞI TUTUMU

Türkiye, kimyasal silahların geliştirilmesine, üretilmesine, stoklanmasına ve kullanımına tamamen karşı net ve kesin bir tutum sergiliyor.

Uluslararası anlaşmaların iç hukuka entegre edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 14 Aralık 2006 tarihinde 5564 Sayılı Kanun ("Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun") kabul edilmişti.