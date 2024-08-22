Tarihte bir ilk! Kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı: İçindeki yazı ise dikkat çekti

22 Ağustos 2024 07:10 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:39

İngiltere'de Noel temalı kartpostal, 1903 yılında gönderilmiş olmasına rağmen, geçen hafta Swansea Building Society’nin Cradock Street şubesine teslim edildi.

Çalışanlar, kartpostalın adreslendiği Lydia Davies’in akrabalarını bulmayı ve bu tarihi kartpostalı onlara ulaştırmayı umut ediyorlar.

Kartpostal, "L" olarak hitap edilen kişiye yazılmış ve Ewart isimli bir adam tarafından kaleme alınmış.

İÇİNDE YAZAN NOT

Ewart, "Bir çift" adı verilmemiş bir şeyi alamadığı için çok üzgün olduğunu belirtiyor. Lydia’ya Gilbert ve John ile buluşmasını hatırlatıyor ve notu "herkese sevgiler" ile bitiriyor.

Swansea Building Society’nin pazarlama ve iletişim sorumlusu Henry Darby, postaları ayıklarken kartpostalı bulduğunu ve kartpostalın alıcısı hakkında çevrimiçi olarak sınırlı bilgi olduğunu söyledi.

West Glamorgan Arşivleri’nden Andrew Dully ise bu adreste John F Davies isimli bir kişinin eşi Maria ile birlikte altı çocuğuyla yaşadığını belirledi.

Royal Mail sözcüsü, "Bu kartpostal sistemimize geri koyulmuş olabilir. Sistemimizdeki bir öğe için doğru adrese teslim etme yükümlülüğümüz bulunuyor" dedi.