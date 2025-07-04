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 | Berkay Alptekin

Tartışmalı sınırı bir anda geçti! İsimsiz Kuzeyliye Güney Kore anlam veremedi

Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında hareketlilik yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir Kuzey Koreli, sınırı geçti. Genelkurmay Başkanlığı, olayın bir iltica girişimi olup olmadığını bilmiyor.

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Tartışmalı sınırı bir anda geçti! İsimsiz Kuzeyliye Güney Kore anlam veremedi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:41

Kimliği belirsiz Kuzey Koreli bir adam, güçlü korumacı önlemlerle bilinen iki Kore'yi birbirinden ayıran kara sınırını geçmesinin ardından 'de gözaltına alındı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin sınır hattının orta-batı bölümü yakınlarında tespit edip izlediği ve bir “yönlendirme operasyonu” gerçekleştirdiği bildirildi. Olayın bir iltica girişimi olup olmadığı bilinmiyor.

Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili olarak ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler Komutanlığını bilgilendirdiğini ve Kuzey'in olağandışı bir askeri faaliyette bulunduğuna dair herhangi bir işaret tespit etmediğini açıkladı.

Tartışmalı sınırı bir anda geçti! İsimsiz Kuzeyliye Güney Kore anlam veremedi

ASKERLER REHBERLİK ETTİ

Genelkurmaya göre, Güney Koreli bir askeri ekip, silahsız Kuzey Koreli adamı tespit ettikten sonra ona yaklaştı ve kendilerini tanıttıktan sonra, iki Kore'yi ayıran mayınlarla kaplı Askerden Arındırılmış Bölge'den güvenli bir şekilde çıkmasına rehberlik etti.

Son aylarda iki Kore'nin Soğuk Savaş tarzı psikolojik savaşa girmesi, 'nin Güney'e doğru binlerce çöp dolu balon göndermesi ve Güney Kore'nin hoparlörlerden Pyongyang karşıtı propaganda yapması nedeniyle sınır gerilimi artmıştı.

Tartışmalı sınırı bir anda geçti! İsimsiz Kuzeyliye Güney Kore anlam veremedi

SINIRDA GERGİNLİK

Nisan ayında Güney Kore askerleri, askeri sınır hattını kısa süreliğine geçen yaklaşık 10 Kuzey Kore askerini püskürtmek için uyarı ateşi açtı.

Geçen yıl haziran ayında Kuzey Kore askerleri sınırı üç kez geçerek Güney Kore'nin uyarı ateşi açmasına yol açmıştı. Uzmanlar bu geçişlerin, Kuzey Kore birliklerinin tanksavar bariyerler eklediği, mayınlar yerleştirdiği ve Koreler arasında tırmanan gerilimin ortasında sınır savunmasını güçlendirmek için başka çalışmalar yaptığı sırada meydana gelen kazalar olabileceğini ileri sürdü.

Tartışmalı sınırı bir anda geçti! İsimsiz Kuzeyliye Güney Kore anlam veremedi
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#Dünya
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