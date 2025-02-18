Tatil köyünden skandal kandırmaca: Kar diye gittiler pamuk çıktı!

Çin'in güneybatısında bulunan Siçuan eyaletindeki Çengdu şehrinde bir tatil köyü, köpüklü su ve pamuk ile kar atmosferi oluşturdu. Sanki her yerde kar varmış gibi fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşınca ise kar tatili yapmak isteyenler kanıp gittiler. Tatil merkezine giden bazı ziyaretçiler kar yerine pamukla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar.

''ZEKAMA HAKARET EDİLDİ''

Tatil köyünün yalanını sosyal medyada ortaya çıkarmak için paylaşım yapan mağdur ziyaretçiler, Çin'in meşhur sosyal medya platformu WeChat'te tepkilerini dile getirdiler. Kullanıcılardan biri, ''İnternet çağında tatil tesisleri doğru bilgi paylaşmalı ve yanlış reklamdan kaçınmalı, aksi takdirde sadece kendi imajlarını zedelemiş olurlar.'' yazarken bir başka sosyal medya kullanıcısı, ''Kandırılmış hissediyorum, zekama hakaret edildi!'' yazdı. Diğer bir ziyaretçi de hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Kar görmek için geldim bana pamuk gösterdiniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

TATİL KÖYÜNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşımlar nedeniyle tatil köyü açıklama yayımlamak zorunda kaldı. Açıklamada özür dileyen tesis şu ifadelere yer verdi:

''Karlı bir atmosfer oluşturmak amacıyla pamuk satın aldık. Fakat beklenen etkiyi oluşturmadı ve ziyarete gelen turistler üzerinde çok kötü bir izlenim bıraktı.''

Tesis, durumdan ötürü ziyaretçilerden özür dilerken, misafirlerin ücretlerinin geri ödeneceğini bildirdi.

Öte yandan Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre tesis, şikayetlerin ardından geçici olarak kapatıldı.