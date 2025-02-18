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 | Berrak Arican

Tatil köyünden skandal kandırmaca: Kar diye gittiler pamuk çıktı!

Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Çengdu şehrindeki bir tatil köyü, kar tatili yapmak isteyenleri fena kandırdı. Kar görünümüne kanıp tatil köyüne gidenler, sosyal medyada ''Zekama hakaret edildi'' gibi yorumlarla sert tepkiler gösterdiler.

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Tatil köyünden skandal kandırmaca: Kar diye gittiler pamuk çıktı!
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 15:27

Çin'in güneybatısında bulunan Siçuan eyaletindeki Çengdu şehrinde bir tatil köyü, köpüklü su ve pamuk ile kar atmosferi oluşturdu. Sanki her yerde kar varmış gibi fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşınca ise kar tatili yapmak isteyenler kanıp gittiler. Tatil merkezine giden bazı ziyaretçiler kar yerine pamukla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar.

''ZEKAMA HAKARET EDİLDİ''

Tatil köyünün yalanını sosyal medyada ortaya çıkarmak için paylaşım yapan mağdur ziyaretçiler, Çin'in meşhur sosyal medya platformu WeChat'te tepkilerini dile getirdiler. Kullanıcılardan biri, ''İnternet çağında tatil tesisleri doğru bilgi paylaşmalı ve yanlış reklamdan kaçınmalı, aksi takdirde sadece kendi imajlarını zedelemiş olurlar.'' yazarken bir başka sosyal medya kullanıcısı, ''Kandırılmış hissediyorum, zekama hakaret edildi!'' yazdı. Diğer bir ziyaretçi de hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Kar görmek için geldim bana pamuk gösterdiniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

TATİL KÖYÜNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşımlar nedeniyle tatil köyü açıklama yayımlamak zorunda kaldı. Açıklamada özür dileyen tesis şu ifadelere yer verdi:

''Karlı bir atmosfer oluşturmak amacıyla pamuk satın aldık. Fakat beklenen etkiyi oluşturmadı ve ziyarete gelen turistler üzerinde çok kötü bir izlenim bıraktı.''

Tesis, durumdan ötürü ziyaretçilerden özür dilerken, misafirlerin ücretlerinin geri ödeneceğini bildirdi.

Öte yandan Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre tesis, şikayetlerin ardından geçici olarak kapatıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

WeChat nedir ne işe yarar?
İlk başta WhatsApp gibi bir mesajlaşma platformu olan WeChat'in en çok kullanılan özelliklerinden biri de Facebook gibi paylaşım yapılabilen sosyal arayüzü. Cüzdan özelliğinde ise kullanıcılar QR kodlarla ödeme yapabiliyor, faturalarına ödeme talimatı verebiliyor, yatırım yapabiliyor ve hatta kredi çekebiliyor.
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