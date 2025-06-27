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 | Berrak Arıcan

Tatilciler dikkat! Tatil bölgelerini saran salgın nedeniyle acil uyarı verildi: Vakalar ve ölümler artıyor

Avrupa'da Hepatit A salgını 4 popüler tatil bölgesinde alarm verilmesine neden oldu. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Avusturya için acil uyarı yayımlandı. Ölü sayısı ve vakalar ise her geçen gün artıyor.

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Tatilciler dikkat! Tatil bölgelerini saran salgın nedeniyle acil uyarı verildi: Vakalar ve ölümler artıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:42

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bazı Avrupa ülkelerinde Hepatit A salgınının kötü duruma gittiğini açıkladı. 2 binden fazla vaka olduğu, bilinen 9 ölüm olduğu bildirildi. Özellikle Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Avusturya salgından etkilendi.

Avusturya'da 87 vaka olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer ülkelerde ise bu oran daha düşük fakat yüksek ölüm oranı endişelere neden oluyor. Slovakya’da 880, Macaristan’da 530 vaka kayıtlara geçerken, Çek Cumhuriyeti’nde çoğu çocuk olmak üzere altı ölüm gerçekleşti.

Tatilciler dikkat! Tatil bölgelerini saran salgın nedeniyle acil uyarı verildi: Vakalar ve ölümler artıyor

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI 'ÖNEMLİ' DÜZEYDE

Fox News'in haberine göre, yetkililer, virüsün yayılma hızının 'önemli' düzeyde olduğunu ve yaz aylarıyla beraber turizm bölgelerinde seyretmesi nedeniyle uyarılarda bulundu. Halka acilen aşı olmaları çağrısı yapılırken hızlı aşılama kampanyaları başlatıldı. Uzmanlar, seyahat öncesi aşı olmanın daha uygun olacağını belirtti.

Hepatit A hastalığının karaciğeri etkileyen bulaşıcı hastalık olduğunu belirten uzmanlar, kirli su veya yiyecek tüketimiyle ya da ellerin tuvaletten sonra yıkanmamasıyla bulaştığını vurguladılar. Üstelik virüs, çevresel koşullara karşı dayanıklı ve yüzeylerde aylarca canlı kalabiliyor. Bu durum da özellikle kalabalık tatil yerlerinde bulaş riskini artırıyor.

Tatilciler dikkat! Tatil bölgelerini saran salgın nedeniyle acil uyarı verildi: Vakalar ve ölümler artıyor

HEPATİT A BELİRTİLERİ

Sarılık (gözlerde ve ciltte sararma)

Karaciğer bölgesinde ağrı

Koyu renkli idrar

Mide bulantısı, ateş

Yoğun yorgunluk hissi yer alıyor. Ancak uzmanlara göre, bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu durum virüsün toplumda fark edilmeden yayılmasını kolaylaştırıyor.

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ETİKETLER
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#Hepatit A
#Dünya
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