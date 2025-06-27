Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İğne ile kilo vermek artık mümkün! Çin onayı verdi

Çin kilo kontrol iğnesine onay verdi. İğnenin, obez veya aşırı kilolu kişilerde kilo yönetimini sağlaması hedefleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İğne ile kilo vermek artık mümkün! Çin onayı verdi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 14:10

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, yerel ilaç üreticisi Innovent Biologics'in kilo kontrol peptit enjeksiyonunun piyasa girmesini onayladı.

İdare'den yapılan açıklamaya göre ilaç, yüksek kan şekeri veya yüksek tansiyon gibi kilo ile ilgili en az bir rahatsızlığı olan, obez veya aşırı kilolu kişilerde kilo yönetimini hedefliyor.

İğne ile kilo vermek artık mümkün! Çin onayı verdi

OBEZİTE ORANLARI ARTIYOR

Resmi verilere göre, Çinli yetişkinler arasında aşırı kilo ve obezite oranları artıyor ve 2030 yılına kadar yüzde 65,3'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı ülkelerini kasıp kavuran yeni kilo verme tedavileri, onaylardan önce benzer diyabet ilaçlarının etiket dışı kullanımı yaygın olmasına rağmen, 2024'ün sonlarında ve 2025'in başlarında ülkede kullanıma sunuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ölümcül hastalıkların nedeni obeziteyle savaşmanın 5 yolu
Obezitenin gizli iş birlikçisi ortaya çıktı! Bu gıdalara dikkat edin
ETİKETLER
#çin
#ilaç
#obezite
#Kilo Yönetimi
#Innovent Biologics
#Peptit Enjeksiyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.