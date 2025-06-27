İğne ile kilo vermek artık mümkün! Çin onayı verdi

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, yerel ilaç üreticisi Innovent Biologics'in kilo kontrol peptit enjeksiyonunun piyasa girmesini onayladı.

İdare'den yapılan açıklamaya göre ilaç, yüksek kan şekeri veya yüksek tansiyon gibi kilo ile ilgili en az bir rahatsızlığı olan, obez veya aşırı kilolu kişilerde kilo yönetimini hedefliyor.

OBEZİTE ORANLARI ARTIYOR

Resmi verilere göre, Çinli yetişkinler arasında aşırı kilo ve obezite oranları artıyor ve 2030 yılına kadar yüzde 65,3'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı ülkelerini kasıp kavuran yeni kilo verme tedavileri, onaylardan önce benzer diyabet ilaçlarının etiket dışı kullanımı yaygın olmasına rağmen, 2024'ün sonlarında ve 2025'in başlarında ülkede kullanıma sunuldu.