Tavus kuşundan körili yemek yapan fenomen tutuklandı! Her şey daha fazla izlenmek içindi

14 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:33

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Hindistan'da Kodam Pranay Kumar adında bir YouTube fenomeni daha da ünlenmek adına tavus kuşunu pişirip yediği video nedeniyle tutuklandı, hapse atıldı. Soruşturma kapsamında yemekten numune alındı ve etin tam olarak ne olduğunun belirlenmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildi.

''GELENEKSEL TAVUS KUŞU KÖRÜ TARİFİ''

Fenomen Kumar ise köri soslu yemeğin tavus kuşundan değil aslında tavuktan yapıldığını öne sürdü. Kumar'ın video başlığı ise ''Geleneksel Tavus kuşu köri tarifi'' ve yemeğin nasıl hazırlanacağına dair adım adım bir rehber şeklindeydi.

Konuya ilişkin açıklama yapan eyalet polisi şefi Akhil Mahajan, şunları söyledi:

"Şu anda Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında 14 günlük tutuklulukla hapiste ve mahkeme onun içeride kalıp kalmayacağına ya da kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecek."

Polis şu anda YouTuber'ın köri için kullanılan şüpheli tavus kuşunu nasıl elde ettiğini araştırıyor.

TAVUS KUŞLARI HİNDİSTAN'DA SEMBOLİK ÖNEME SAHİP

Kumar'ın tutuklanma sebebi ise tavus kuşunun Hindistan'da korunan ulusal bir hayvan olmasından kaynaklanıyor. Tavus kuşları Hindistan'da özel bir sembolik öneme sahip ve sıkı yaban hayatı yasalarıyla korunmaktadır.

Öte yandan geçtiğimiz yıl da Odisha'da 3 işçi tavus kuşu avlayığ yedikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.