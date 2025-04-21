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 | Berrak Arican

Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Tayland'ın güneyinde bulunan Narathiwat eyaletinde dün iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

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Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:52

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 8 polis memuru ile o sırada olay yerinden geçen bir okul servisindeki 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde saldırının lojmanın önüne bırakılmış bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirildiği belirlendi.

Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

SİVİLLERE EL BOMBALI, SİLAHLI SALDIRI

Patlamadan saatler sonra aynı eyalette gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise, Budist sivillerin düzenlediği bir akşam yemeği hedef alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay yerine üstü açık bir kamyonetle gelen maskeli saldırganlar, akşam yemeği yiyen sivillere yönelik el bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı


Güvenlik güçleri saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tayland Donanması Korgenerali Paisal Noosang yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirirken, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Tayland'da 2 ayrı bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Geçtiğimiz ay düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti Narathiwat ve komşu Pattani eyaletlerinde geçtiğimiz ay eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 kişi de yaralanmıştı.

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