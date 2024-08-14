Tayland'da feci kaza! 22 yaşındaki işçi cam asansörün altında ezilerek öldü

14 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:31

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda 2 tonluk camlı asansör kabini dün öğleden sonra 22 yaşındaki tamirci Wisatrat Tangsoh'un asansör boşluğunun dibinde çalıştığı sırada üzerine düştü.

Olay sonrası çılgına dönen başka bir personel havalimanının gidiş terminalindeki alanı emniyete alırken şok geçiren yolcular acı çığlıkları attı.

Asian Elevator şirketindeki meslektaşları hemen olay yerine koştular ve 22 yaşındaki Wisatrat'ın cesedini asansör boşluğunun beton tabanında bir kan gölü içinde buldular.

HAVALİMANI YÖNETİCİLERİ MERHUMU SUÇLADI

Wisatrat'ın asansör yavaşça üzerine doğru inmeye başladığında tabandan bir İngiliz anahtarı almaya çalıştığı bildirildi. Ancak 22 yaşındaki genç, zamanında kaçamayınca ve yukarıdakiler asansörü durduramayınca acı olay kaçınılmaz hale geldi.

Sağlık görevlileri olay yerine ulaştığında 22 yaşındaki gencin olay yerinde öldüğü açıklandı. Asansörün çarpması sonucu başından feci şekilde yaralandığı bildirildi.

Wisatrat'ın cesedi otopsi için Chakri Naruebodindra Tıp Enstitüsüne nakledildi. Ancak havalimanı yöneticileri işçiyi suçladı.

"GÜVENLİK PROSEDÜRLERİNE UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ön incelemede, merhumun güvenlik prosedürlerine uymadığı ve bunun da ölümüne neden olan kazaya yol açtığı tespit edilmiştir."

"Tayland Havalimanları (AOT), adli tıp uzmanlarıyla birlikte olay yerini incelemek üzere sağlık görevlileri ve polisle koordinasyon sağlamıştır. AOT bölgeyi geçici olarak kapatmıştır. Kazanın bölgedeki asansörün arızalanmasından kaynaklanmadığını teyit etmek isteriz."

"AOT, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Kazanın nedenini bulmak için soruşturmada tam bir işbirliği içinde olacağız."

DEVLET HAVALİMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK VAKALARI

Bloomberg'in verilerine göre Tayland Havalimanları 2018 yılında 31 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın en zengin havalimanı işletmecisi oldu.

Ancak devlet tarafından işletilen havalimanlarında daha önce de sağlık ve güvenlik vakaları yaşanmıştı.

Eylül 2023'te, şehrin kardeş tesisi Don Mueang Uluslararası Havalimanı'nda arızalı bir travelator nedeniyle bir yolcunun bacağı kesilmişti.