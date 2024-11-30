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Tayland'ın 8 eyaleti sular altında kalmıştı! Selde bilanço ağırlaşıyor

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:05

Asya ülkesi Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar seli beraberinde getirdi. Etkili olan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Asya ülkesi Tayland’ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışları felaketi beraberinde getirdi. Selin yol açtığı yıkımda bilanço ağırlaşıyor.

Tayland'ın 8 eyaleti sular altında kalmıştı! Selde bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

Tayland​ Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, "8 eyalette meydana gelen sel​ felaketi 553 bin 921 haneyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Tayland'ın 8 eyaleti sular altında kalmıştı! Selde bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

DAHA YOĞUN YAĞIŞLAR KAPIDA

13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, okullarda ve tapınaklarda geçici barınma merkezleri kurulduğu belirtildi.

Tayland'ın 8 eyaleti sular altında kalmıştı! Selde bilanço ağırlaşıyor - 3. Resim

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde daha yoğun yağış beklendiğini aktarırken, ani sel uyarısında bulundu.

Tayland'ın 8 eyaleti sular altında kalmıştı! Selde bilanço ağırlaşıyor - 4. Resim

Komşu Malezya'da da muson yağışlarının beraberinde getirdiği sellerde 3 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi tahliye edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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