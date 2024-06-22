Taylor Wily hayatını kaybetti! Hawaii Five-0 dizisinin başrolündeydi

22 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:35

Oyuncu Taylor Wily, 56 yaşında hayatını kaybetti. Yeniden çekilen Hawaii Five-0 dizisinde başrollerden birini oynayacak olan Wily'nin ölümünü avukatı doğruladı.

Ölüm sebebi paylaşılmayan oyuncunun, Hawaii Five-0'da Kamekona Tupuola karakterini canlandırmış ve Magnum PI'da da aynı karakteri oynamıştı.

''YIKILDIM...''

İki dizinin de yapımcısı olan Peter Lenkov, Instagram üzerinden oyuncuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yıkıldım. Kalbim kırıldı. Birkaç gün içinde daha detaylı hislerimi yazacağım. Şu anda çok zor" ifadelerini kullandı.

Lenkov paylaşımına, "Sen ailedensin. Ve seni her gün özleyeceğim değerli kardeşim" diye devam etti.

TAYLOR WILY SUMO GÜREŞÇİLİĞİNDEN OYUNCULUĞA

Kariyerine 1980 yılında bir sumo güreşçisi olarak başlayan Wily, dizlerindeki sakatlıklar nedeniyle sporu bırakmıştı. Kısa süre UFC'de de kendini deneyen Wily, daha sonra oyunculuğa başladı.