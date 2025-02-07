Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi

Tayvan çevresinde Çin'e ait rekor sayıda balon görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayvan Adası yakınlarında 24 saat içerisinde 16 bin ve 20 bin fit yükseklikte Çin'e ait 6 balon tespit edildiği belirtildi.

Balonlardan birinin doğrudan adanın üstünde uçtuğu kaydedilen açıklamada, aynı 24 saatlik süreçte Tayvan yakınlarında 9 Çin askeri hava aracı, 6 savaş gemisi ve resmi kurumlara ait 2 gemi görüldüğü ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu ileri sürüyor. Barışçıl yeniden birleşme adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.

Pekin, Tayvan'a yönelik askeri baskıyı artırırken, son yıllarda ada çevresinde görülen Çin'e ait savaş uçakları ve konuşlandırılan savaş gemileri sayısında artış yaşanıyor. Son birkaç ayda Tayvan yakınlarında düzenli olarak Çin balonları da tespit ediliyor. Tayvan, Çin'in balonlarla "gri bölgeyi" ihlal ettiğini belirtiyor.