Tayvan'da savaş uçağı denize düştü: Kendini fırlatan kayıp pilot bulundu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Eylül 2024 07:34 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 07:49

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün gece eğitim uçuşu sırasında savaş uçağı denize düştü. Uzun süren aramalar sonucunda pilotun bulunduğu bildirildi. Pilot kendini fırlatarak tahliye ettiği öğrenildi.

Tayvan'da dün gece Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağı Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında uçuş eğitimi sırasında denize düştü. Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği bildirildi. Silahlı kuvvetler ve sahil güvenlik birimlerinin kayıp pilotu bulmak üzere faaliyet yürüttü. Kayıp pilot Ada'nın kuzeybatısındaki Miaoli ilinin 9 deniz mili (16,6 kilometre) açığında bulunarak kurtarıldı. Tayvan Sahil Güvenliğine ait gemiyle getirilen pilotun "hayati fonksiyonlarının normal olduğu" kaydedildi. 2 YIL ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu. İlgili Haberler Türbülansa giren THY uçağı İstanbul - Taipei seferi yapıyordu Eurofighter savaş uçakları konuşlandırıldı! NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle