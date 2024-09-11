Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Tayvan'da savaş uçağı denize düştü: Kendini fırlatan kayıp pilot bulundu! 

Tayvan'da savaş uçağı denize düştü: Kendini fırlatan kayıp pilot bulundu! 

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Eylül 2024 07:34 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 07:49
Tayvan&#039;da savaş uçağı denize düştü: Kendini fırlatan kayıp pilot bulundu! 

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün gece eğitim uçuşu sırasında savaş uçağı denize düştü. Uzun süren aramalar sonucunda pilotun bulunduğu bildirildi. Pilot kendini fırlatarak tahliye ettiği öğrenildi.

Tayvan'da dün gece Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağı Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında uçuş eğitimi sırasında denize düştü. Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği bildirildi.

Silahlı kuvvetler ve sahil güvenlik birimlerinin kayıp pilotu bulmak üzere faaliyet yürüttü. Kayıp pilot Ada'nın kuzeybatısındaki Miaoli ilinin 9 deniz mili (16,6 kilometre) açığında bulunarak kurtarıldı.

Tayvan Sahil Güvenliğine ait gemiyle getirilen pilotun "hayati fonksiyonlarının normal olduğu" kaydedildi.

2 YIL ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...